快訊

向朱立倫開第一槍？ 侯友宜：國家內政需要清廉改革

高嘉瑜訪美行李壓到腳 小腿刮出一道血痕！醫藥費曝光

「路邊罰跪高舉手」雙人背影瘋傳 鄰居解釋：其中一位是媽媽

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在14日上傳一張「雙人罰跪照」，畫面中只見有兩個人跪在路邊並且高舉雙手，疑似是挨罰的情景。擷自網友臉書PO文。
一名網友在14日上傳一張「雙人罰跪照」，畫面中只見有兩個人跪在路邊並且高舉雙手，疑似是挨罰的情景。擷自網友臉書PO文。

一名網友在14日上傳一張「雙人罰跪照」，畫面中只見有兩個人跪在路邊並且高舉雙手，疑似是挨罰的情景，讓原PO不禁寫道：「建議家長可以讓孩子跪進去一點，氣歸氣，孩子的安全第一啊！」該文引起逾萬人按讚或給予其他臉書表情符號，還釣出附近居民解釋原委。

一名自稱是附近居民的女網友表示，他們家是撿回收維生，但大家誤會了，在左邊孩子同樣也是跪著的背影，應該是孩子的媽媽，她並說：「這家人的父親常常喝酒醉就會罰媽媽及小孩這般罰跪，已經看過很多次了，警察也來處理過很多次了，但是，情況依舊沒有好轉，不知道有沒有相關的社福部門能幫忙她們？」

直至截稿為止，已有超過1.4萬人按讚或其他臉書表情符號，也有3千多名網友紛紛留言，多數網友認為「傻眼！怎麼可以叫孩子們跪在外面？回家愛怎麼跪就怎麼跪，感覺這樣蠻傷自尊心！」、「教育有很多方式，用這種羞辱小孩自尊心的方式是最糟糕的方式，要記得你會老他會大，不要以為小孩還小就不會記仇，都記得一清二楚」。

不少人附和原PO建議，認為：「在大馬路跪，不僅羞辱小孩尊嚴，也危害用路人安全！馬路是你家鋪設的地方嗎？」有網友還分享如何處罰孩子罰跪的經驗：「我小孩罰跪，是這樣子跪的，去宮廟跪，向神明懺悔」；但有些家長說，現在的小孩根本不怕父母，「現在居然有那麼乖的小孩！ 我叫小孩子罰站，他還跳起來打我」、「不然就是恐嚇媽媽，說她要打家暴專線」。

部分網友還留言表示，這張照片真的讓他們回憶到童年了，網友分享：「小時候也在自家樓下背著書包跪過，被綁在陽台打，人來人往的眼神讓我心碎，我到底做了什麼滔天大罪」、「過年期間，雙手被爸爸綁在樹上，眾人觀賞」。但也有人說：「我小時候也常被罰跪在電線桿旁邊，全村莊的人經過都會看，我也沒心理不健全」。

也有網友覺得，這是別人的家務事「不要管」、「家長有家長教育的方式」、「人家在教兒子，你們在插什麼嘴」、「覺得跪在大馬路很沒尊嚴，那就不要犯錯啊，天下父母心，有哪個父母親會無緣無故叫自己小孩跪在大馬路（心理變態）就不要說了」、「一篇文釣出一堆教育魔人，很多人都忘了雖然現在提倡愛的教育，但也需要鐵的紀律啊！」

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

延伸閱讀

別雞婆，這不關你的事？遏止霸凌誰都不能置身事外

開學日那天他為了「秘密」自殘 母親等十年等到兒開口

趁公婆午休跑回娘家被家暴 公公：教育妻子守規則的手段之一

初經災難變調成霸凌 她這樣反擊讓同學嚇爆哭出聲

相關新聞

4波寒流冷冬還是暖冬？鄭明典：冬季平均氣溫正常略偏暖

剛過的是冷冬還是暖冬？中央氣象局長鄭明典在臉書表示，看寒流日數，不少；但看冬季平均氣溫，大致上應該是正常略偏暖。

285億元 高鐵採購日12組列車

台灣高鐵規畫新世代列車採購，傳出日本廠商報價為市價近二點五倍，接連兩次廢標，高鐵公司因此一度有意轉尋歐系車廠。高鐵公司董...

「路邊罰跪高舉手」雙人背影瘋傳 鄰居解釋：其中一位是媽媽

一名網友在14日上傳一張「雙人罰跪照」，畫面中只見有兩個人跪在路邊並且高舉雙手，疑似是挨罰的情景，讓原PO不禁寫道：「建議家長可以讓孩子跪進去一點，氣歸氣，孩子的安全第一啊！」該文引起逾萬人按讚或給予其他臉書表情符號，還釣出附近居民解釋原委。

因應清明連假疏運 台鐵加開30列次17日開放訂票

台鐵局為因應清明連續假期旅運需求，3月31日至4月5日於西部幹線、東部幹線及跨線再加開EMU3000型自強號共30列次，...

情緒影響生理 研究：情緒壓力降低胃部PH值

情緒與腸胃道不適症狀有關，但科學家尚未深入測量消化系統內部環境如何隨情緒變化。羅馬第一大學研究人員的有趣研究，發現情緒與腸胃不適症狀確實有關，實驗者光短暫看到恐怖或噁心畫面，胃就會增加胃酸分泌，呼吸頻率也會加速，導致人們產生不適的本能反應，科學家認為這感覺是進化防禦，為人類恐懼反應的一部分，逼迫人類在威脅狀態下採取行動。

一張圖教你分辨梅花、桃花、櫻花 關鍵在2特徵

春暖花開，遊客瘋賞花。梅花、桃花、櫻花怎麼分辨，「交通部觀光局」臉書粉專解惑，梅花的花瓣先端圓形，一節枝幹上一朵花單獨開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦