一張圖教你分辨梅花、桃花、櫻花 關鍵在2特徵

春暖花開，遊客瘋賞花。梅花、桃花、櫻花怎麼分辨，「交通部觀光局」臉書粉專解惑，梅花的花瓣先端圓形，一節枝幹上一朵花單獨開放，沒有花梗；桃花的花瓣先端較尖，一節枝幹上兩朵花對稱開放，花梗非常短；櫻花的花瓣先端有凹狀缺，一節枝幹上有多朵花，花梗較長。

觀光局推薦賞花可搭乘台灣好行，例如賞櫻、賞桃可選擇觀霧線（ https://reurl.cc/9VGEpX ），站名：雪霸休閒農場、觀霧遊客中心、觀霧山莊。如果賞櫻、賞梅可搭乘東埔線（ https://reurl.cc/ykrZml ），站名：郡坑口、信義鄉農會、土場。

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