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今高溫上看31度 吳德榮：周末東北季風 北東轉濕涼
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今天偏東風帶來水氣，背風面西半部晴時多雲，迎風面東半部及大台北東側偶有局部短暫雨，白天舒適微熱，日夜溫差大。北部13至26度，中部14至30度，南部14至31度，東部14至30度。
吳德榮說，明天各地晴時多雲，因輻射冷卻效應，清晨氣溫偏低，白天微熱，日夜溫差很大；西半部清晨易起霧。
吳德榮表示，周六微弱鋒面掠過、東北季風影響，東半部及大台北雲量增多，偶有局部短暫雨的機率；北台灣稍轉涼，中南部影響很小。
他說，周日持續受微弱東北季風影響，大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率，北台氣溫略升、仍稍涼；中南部晴時多雲，日夜溫差大。
吳德榮說，下周一起南方氣團逐漸增強，鋒面在華南至長江流域活動，台灣天氣逐日回暖；下周一西晴東偶雨，下周二、三各地晴朗微熱、易有霧。
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