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資深媒體人劉忠繼血癌病逝 醫曝「三大類症狀」你不可不知

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資深媒體人劉忠繼血癌病逝 醫曝「三大類症狀」你不可不知

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
資深媒體人劉忠繼癌逝。圖／摘自臉書
資深媒體人劉忠繼癌逝。圖／摘自臉書

現任好好聽文創總經理、資深媒體人劉忠繼今驚傳血癌病逝，享壽65歲。好好聽文創指出，劉忠繼2022年5月確診「骨髓分化不良症候群及骨髓纖維化」，歷經幹細胞移植、洗腎等痛苦治療。醫師表示，「骨髓分化不良症候群及骨髓纖維化」為不明原因骨髓衰竭，好發60歲以上男性，初期症狀不明顯，但若出現貧血、疲倦、虛弱，或容易出血、瘀青，或抵抗力減弱、好發感染時，須盡速就醫抽血檢查。

基隆長庚醫院血液腫瘤科主治醫師王正旭說，「骨髓分化不良症候群及骨髓纖維化」盛行率偏低，約為每十萬人5到10人，但隨著年齡愈大，患者人數愈多，罹病後，將影響骨髓造血功能，無法製造正常血球，若是「紅血球」數量減少，將出現貧血、疲倦、虛弱等症狀；「白血球」降低將出現容易出血、瘀青等症狀；「血小板」低下將使抵抗力減弱，增加感染風險。

王正旭表示，疾病初期可以透過輸血增加血球數量，同時使用抗生素避免感染，若病情持續惡化，就會演變成血癌，而必須採用化療、移植造血幹細胞等治療方式；不過，當癌細胞隨著血液到全身各處，病情就會一發不可收拾，患者發病後，往往不到一年就會過世。

王正旭提醒，國人若出現不明原因的貧血、疲倦、虛弱，或出血、瘀青等症狀，必須提高警覺、盡速就醫，特別是年長者，只要經由簡單的抽血檢查，了解各種血球的數量，就可以進行診斷。

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