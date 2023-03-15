太陽能板免環評 13名環委連署建議研修認定標準

為達到2050淨零碳排目標，我國積極設置太陽能光電板，但目前僅要求在重要濕地的太陽能發電系統才需環評，環評委員朱信今在環評大會上發起臨時動議，並有13名專家學者參與連署，建議修正「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，納入一定規模以上的太陽能光電板應進行環評。

根據環保署「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」規範，設置太陽光電發電系統，位於重要濕地、開發行為屬利用再生能源發電設備，裝置容量未達2000瓩，免實施環境影響評估。

朱信表示，同屬再生能源的陸域及離岸風電無論規模大小都要實施環評，但太陽光電卻沒有，認為不符比例原則；環保署針對太陽能光電開發認定標準僅限於重要濕地，其他開發範圍則由不同部會審查。

舉例來說，2公頃以上農地，若有太陽能電廠開發案，皆由農委會審查，但僅以農業發展單一觀點為主，難以解決太陽光電板衍生的問題。

朱信指出，目前最大的太陽光電面積為魚彰濱工業區，占地230公頃、裝置容量約270千瓩（MW），卻不需實施環評，但有些占地僅1至5公頃、裝置容量僅10至20千瓩的案例卻有環評；朱說，台灣適合發展太陽光電，但光害、環境汙染、生態影響等應進行評估。

在場且認同提案的環評張學文表示，光電開發在經濟部有所謂的生態檢核，但不少案子委託的單位並無生態背景，卻進行生態檢核，另經濟部的生態檢核著重輔導，與環評不同，沒有法律上的強制力。

環保署綜計處長劉宗勇會後聯訪時表示，認定標準因應環境狀況需滾動檢討，光電營運不像火力、核能發電，沒有空汙、水汙問題，另經濟部、農委會均有相關檢核，最初的想法是不希望出現疊床架屋的情況。

劉宗勇說，過去2年均邀請地方政府進行討論，主要屏東有文化資產、苗栗有石虎等問題，均屬於單一個案，後續會再與各部會協商，今年啟動認定標準研修作業。