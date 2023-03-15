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因應清明連假疏運 台鐵加開30列次17日開放訂票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵局為因應清明連續假期旅運需求，3月31日至4月5日於西部幹線、東部幹線及跨線再加開EMU3000型自強號共30列次。圖／報系資料照片
台鐵局為因應清明連續假期旅運需求，3月31日至4月5日於西部幹線、東部幹線及跨線再加開EMU3000型自強號共30列次。圖／報系資料照片

台鐵局為因應清明連續假期旅運需求，3月31日至4月5日於西部幹線、東部幹線及跨線再加開EMU3000型自強號共30列次，經加開班車後，各線別共加開232列次、增加座位數11萬495個，整體運能較去年同期增加23.2%。此次加開班次於3月17日0時起同步開放網路、訂票APP「台鐵e訂通」、超商及電話語音訂票。

台鐵局表示，此次加開班次包括往返七堵-高雄、花蓮-湖口、樹林-台東、彰化-花蓮、台東-七堵等。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵局官網(網址：http://www.railway.gov.tw)及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

台鐵局清明連續假期再加開班次疏運旅客。圖／台鐵局提供
台鐵局清明連續假期再加開班次疏運旅客。圖／台鐵局提供
台鐵局清明連續假期間再加開EMU3000型自強號共30列次。圖／台鐵局提供
台鐵局清明連續假期間再加開EMU3000型自強號共30列次。圖／台鐵局提供
台鐵局清明連續假期間加開EMU3000型自強號30列次，3月17日起開放訂票。圖／台鐵局提供
台鐵局清明連續假期間加開EMU3000型自強號30列次，3月17日起開放訂票。圖／台鐵局提供

台鐵 清明節

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