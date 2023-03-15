不用手指扎針驗血糖 CGM助糖尿病友即時控糖

糖尿病是現代文明病，想要檢查血糖通常要在手指扎針檢驗，無法及時驗血糖十分不便。花蓮慈濟醫院醫師建議，可使用「CGM」機器連續監測血糖，還能用手機掃描檢視數值，對於想靠調整飲食與生活方式控制血糖的人來說，更能清楚吃進去的食物對血糖的影響，達到自主管理的目的。

花蓮一名60歲的陳女士健康檢查發現自己罹患糖尿病，到花蓮慈濟醫院就醫，在新陳代謝暨內分泌科醫師謝明蓁的建議下，使用CGM連續監測血糖，以手機掃描就可即時得知當下血糖，非常便利。

慈濟醫院指出，CGM的使用方式是在手臂上黏貼一個約50元硬幣大小的裝置，儀器每隔1分鐘就會記錄血糖值，手機軟體可自動記錄連續血糖的變化，還可與家人和醫療團隊連線。目前可置放約兩周的時間，適合需要緊密監測血糖的糖尿病患者，包含有低血糖或高血糖風險的糖尿病患，正在調整治療計畫，或想更了解自己的血糖控制情況的人。

醫師謝明蓁表示，醫師能根據CGM的數據了解病人的血糖控制情況，能更精準的為病人制定治療計畫，並給予他們更具體的衛教指導，協助改善血糖控制情況，以達到更好的治療效果。現在只要一整天約有16個小時血糖維持在正常範圍內，就能達到控制效果，也讓病人學習如何調整飲食和運動，以及如何處理低血糖和高血糖的情況，減少糖尿病併發症的風險。