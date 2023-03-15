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明北部留意零星雨勢 周末迎東北季風白天恐降溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天各地為多雲到晴天氣，桃園以北地區及北部山區有零星短暫雨，東半部地區仍有局部短暫雨。本報資料照
明天各地為多雲到晴天氣，桃園以北地區及北部山區有零星短暫雨，東半部地區仍有局部短暫雨。本報資料照

中央氣象局表示，明天各地為多雲到晴天氣，桃園以北地區及北部山區有零星短暫雨，東半部地區仍有局部短暫雨，後天白天北部高溫約25、26度，中南部地區可達29、30度。周末受東北季風影響，北部及東半部地區有雨勢，北部及宜蘭地區高溫略為下降。

氣象預報員廖經翔表示，明天各地為多雲到晴天氣，迎風面桃園以北地區及北部山區有零星短暫雨，東半部地區仍有局部短暫雨，中南部地區日夜溫差大，周五雨勢縮小範圍為東半部地區，西半部日夜溫差大，北部低溫約16至18度，中部約16度，南部約17、18度，白天高溫北部約25、26度，中部約29度，南部約30度，局部地區更有31度以上。

廖經翔指出，周六、周日受東北季風影響，迎風面北部及東半部地區有雨勢，溫度變化主要在北部及宜蘭地區高溫，約降為21度，中南部地區仍維持29、30度。下周一東北季風減弱，雨勢縮減為東半部地區，好天氣會一路延續至下周四，其中，下周三中南部地區將來到最高溫30、31度，近山區更有機會達32、33度。

他表示，下周五預計有另一波東北季風增強，影響幅度仍待觀察。另外，16日西半部、金門及馬祖地區有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。

高溫 東北季風 氣象局

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