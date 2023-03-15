年輕人自殺防治未來施政重點 新任心健司長曝三大方向

國人心理健康、自殺防治邁向新紀元。擔任衛福部心口司、心健司長8年多的諶立中於3月1日退休，新任心理健康司長陳亮妤今上任第四天，首次訴說台灣未來重要的心理衛生政策及資源佈建。陳亮妤說，未來重要工作項目為自殺防治，特別是18到24歲年輕族群自殺率逐步上升，即便疫情趨緩後，這樣趨勢仍然持續，心健司將朝三大方向進行防治工作。

陳亮妤說，首先借鏡澳洲經驗，心健司於她上任前的3月6日會議，已與澳洲具體接洽一同合作「心理健康急救包」，如歐美各國都有教導年輕族群如何察覺周遭的人心理衛生健康是否出現問題，以及下一步要如何說對的話向外界求救，就她臨床經驗，許多人關心憂鬱症病人常說「不要想不開，你就是想太多」，如此反而讓憂鬱症病人心情更不好，因此會針對全民進行衛教，同時推出適合青少年觀看的衛教影片。

其次，學生除到校上學外也會回到社區，將布建社區心理衛生中心，預計今年設置48處，2025年達到71處，以利學生隨時運用。第三、針對致命手段進行限制，如過去4年在台北市政府時曾進行防墜措施，「一個點、一個點去查」，可以將此經驗引進到其他縣市，而各縣市也會進行標竿學習會議，由衛福部盤點自殺防治資源。

至於，網路族年齡層下降，這部分政府如何因應？陳亮妤說，網路是個媒介，重點是如何規劃、管理青少年及孩童可以接觸到的內容及資訊，心健司會針對兒童網路成癮，運用各縣市相關資源加以關心，如目前觀察於手機、電腦網路及遊戲的有成癮兒童與青少年族群，均可能有憂慮、焦慮或過動症，建議家長不要僅針對成癮，應關注孩子有無其他需要協助的地方。

關於新興毒品防治問題，陳亮妤說，法務部前年已全面列管699種，為世界第二多，僅次日本，而食藥署也有相關檢測計畫，心健司也針對成癮者提供每年每人4萬元治療補助，主因是藥物或酒精成癮者面對治療兩大屏障為金錢花費及汙名化，這部分須公私領域共同合作。

此外，國外常見「藝術治療」、「寵物治療」等，國內是否也要推動？陳亮妤說，對於「藝術治療」、「寵物治療」是樂觀看待，但要入法須有大型臨床試驗，並要透過跨司署規劃，但對於各種有效療法，她是採用開放的態度。

民眾心理諮商費用高，心健司有無規劃如何降低費用？陳亮妤說，面對此議題「很有所感」，因看門診時有許多病人要求加號，她也是於心不忍，一個一個加開，感受大眾有心理諮商及治療的需求，如今會積極佈建社區心理衛生中心，並配有諮商心理師、臨床心理師各有兩名，增加心理資源的可近性，並擴大鼓勵、補助地方政府提供需求，且心健司也會與長照司合作，於照顧精神科病人與長照服務會互相配合，並採雙軌制，但細節還再討論。

陳亮妤為目前衛福部最年輕的主管，她身為精神科醫師，取得美國約翰霍普金斯大學精神衛生博士，主修心理衛生政策及物質成癮，過去4年擔任北市聯醫昆明防治中心主任，督導毒品及愛滋防治業務。

陳亮妤說，這次來到衛福部並不陌生，她曾擔任台灣成癮學會秘書長、精神醫學會秘書長，於「精神衛生法」修法期間也全程參與，而與心健司互動很多，前司長諶立中也親自推薦她，因過去在台北市實質執行愛滋、毒品等業務，期許未來將中央及地方政府看法不一樣的地方加以融合。

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