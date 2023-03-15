退訂票卡關！國光客運系統遭駭 周五修復前僅售當日票

國光客運電腦系統12日因駭客攻擊無法運作，至今系統尚未修復，民眾無法訂票、退票引發抱怨。國光客運表示，目前還未接獲個資外洩客訴，系統預計周五全面恢復，在此之前僅提供現場人工販售當日票。交通部長王國材今受訪也說，公路總局、民航局前陣子發函各公民營單位注意資安問題，若發生仍未改善會按照罰則開罰。

國光客運系統遭駭客攻擊，影響民眾退訂票事宜。王國材今表示，系統故障可能原因有很多，公路總局、民航局都有例行對風險較高單位做行政檢查，前陣子發函各公民營單位注意資安，包括網路駭客及員工攜出資料庫，若發生仍未改善會按照罰則開罰。

國光客運表示，駭客攻擊時間點還未確定，但系統是在12日發現無法運作，目前沒有接獲個資外洩客訴，系統預計周五修復，後續將加強資安防備工作，周五前僅提供現場人工販售當日票，清明連假及其餘訂票要等系統恢復後才開放，對於系統故障所衍伸的退訂票相關事宜將全面從寬認定，

國光客運也說，若旅客於系統發生問題前訂票，仍可於預定乘車日期前往場站，提供相關資料優先搭乘，相關資訊可洽客服0800-010-138。