我國長照政策6年總體檢 李伯璋：應思考納入使用者付費

台灣人口面臨快速老化，衛福部預估2025年每5人有1人是65歲以上長者。長照2.0政策實施至今6年，台北醫學大學衛生福利政策研究中心協同社團法人台灣居家服務策略聯盟、台灣長照及健康理發展協會等，共同規劃「超2025向前行-長照2.0六年總體檢」，今舉辦第一場總體檢論壇，邀請學者專家與會，討論長照現有困境及未來方向調整，並凝聚共識，供台灣未來長照政策參考。

台北醫學大學衛生福利政策研究中心主任李伯璋表示，15日登場的長照2.0總體檢論壇主要分四大主題，包括「擘畫給支付向前行─思現在、續未來」、「轉動A個管向前行-談角色、期支持」、「厚植人力向前行–求品質、盼永續」及「串流醫療向前行-看整合、達共享」四大面向，主要探討我國長照之給支付基準、社區整合型服務中心功能、人力資源與人才培育機制以及出院準備銜接長照服務等議題。

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧表示，2025年時即將邁入65歲高齡者，是1961年出生者，也是最早接觸電腦、科技用品的族群，接軌數位並不是問題，長照制度設計也應隨著時代、科技演進與時俱進，過去依賴人力提供的服務，可以透過科技、教育與自行操作生活輔具，由民眾自行來完成，現在也要開始考量，潛在使用者未來會需要的服務，才能達到長照2.0「以使用者為中心」的精神。

除了使用者為中心，長照政策也應考慮「使用者付費」概念。甫卸任健保署長的李伯璋，在任時積極推動健保部分負擔，他表示，不管長照或健保，一定要面對人性，除了專業倫理很重要，使用者付費觀念更重要，「沒有天底下掉下來的禮物」，長照是台灣政策發展重點，但社會福利、社會保險是兩種不同概念，如何去設計、規劃更需謹慎以待，但如健保制度，長照未來也要思考朝向使用者付費。

萬芳醫院醫學教育執行長陳再晉表示，若長照政策是以社會保險角度規劃，財源可以是百分之百來自政府稅收，不一定要向使用者收保險費，不過目前台灣長照給支付保險，並不是用社會保險概念設計，而台灣未來長照財源是否全部都以稅收為基礎，目前定位也尚未清楚，「台灣未來會有一段辛苦的變革之路」。

陽明交通大學跨專業長照與管理碩士學程兼任教授李玉春認為，長照給支付模式若要調整，勢必影響公務預算規劃，若要以稅收作為基礎，用錢必須更嚴謹，因為社會保險是「量入為出」，要計算多少人使用、並給予多少補助，但目前長照給付項目金額是固定的，與整體財源並不吻合，確實令人有些擔憂，近年因政府穩定稅收，讓長照得以持續運作，但仍須定期檢視經費使用情況。

李玉春表示，現行長照給付是保小不保大，許多公費補助項目已無法滿足個案需求，建議擴大給付對象，包括住宿機構等；不過也有家屬願自費使用長照機構，若朝完整長照制度規劃，除了公費補助以外，也應該思考自費空間，逐步建構長照保險給付、商業保險及自費，彼此分割、搭配運用，才能滿足不同家庭的需求，而非永遠都是公費補助，完全沒有自費空間。

與會多位專家皆提到，這些年長照政策的滾動速度快，以及法令的不斷變動，導致未提供足夠的適應時間因應改變，希望下階段的長照制度能及早規劃，使民間對政府的信賴度更有感。

臺北醫學大學校長林建煌表示，台灣2025年進入超高齡社會，長照議題相當重要，目前北醫有六家養護機構，三家居家服務照顧機構，今年接受北市衛生局委託經營內湖住宿機構，將於六月正式開幕，而位於六張犁的社會住宅將於今年完工，北醫承接社宅內的小規模多機能日照中心，北醫努力投入長照體系，為台灣盡一份心力。

立委張育美表示，3年後台灣失智人口即將成長至76萬人，住宿機構需求15萬床，但現行僅11萬床，來回缺4萬床，未來許多長者需要照顧，但外籍移工在疫情後出現缺口，未來「醫養結合」是重要趨勢，若沒有處理好，可能變成國安事件。立委陳靜敏說，長照經費現在高達600多億，應好好應用長照佈建，提供多元服務，滿足更多民眾需求。