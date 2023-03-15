中年男乙狀結腸從腹股溝滑入 陰囊腫如愛文芒果

45歲林先生到醫院看診，走路一擺一擺的進入外科診間，表示「那裡」已經痛了一個月，醫師查看患部，發現他左側陰囊腫得像愛文芒果，確診為左側腹股溝疝氣，嚴重可能導致腸阻塞壞死，幸好醫師使用腹腔鏡微創疝氣缺損修補及復位手術，改善症狀並返家。

「疝氣」俗稱「墜腸」，好發兒童及中老年人，男性罹患比例大於女性。南投醫院外科醫師許家榮說，病患乙狀結腸整個墜入陰囊內，使得陰囊腫成10乘10公分大，一開始隱忍，直到造成排便與行動困難，才就醫治療。

許家榮說，腹股溝疝氣原因可能是因為老化、腹壁肌肉薄弱或破損使內臟向外凸出所致，長期便祕、常搬重物使腹壓增加也可能導致疝氣。

疝氣患者通常在站立或肚子出力時，會腫出一個軟塊，但平躺或放鬆後，腫塊可退回原本位置。但若腸子卡在疝氣缺口時，可能會出現陰囊腫脹、疼痛症狀，這時需趕緊安排手術治療，避免腸壞死或引發腹膜炎或敗血症等風險。

疝氣治療以手術為主，透過微創手術並使用人工網膜進行疝氣缺損修補，將人工網膜縫補在破損的腹壁缺口上。傳統手術傷口較大，恢復時間較久。藉由腹腔鏡技術，術後傷口小，疼痛感較小，恢復較快，患者很快地就能夠下床行走。

人工網膜修補手術復發率較低，但建議患者在術後應避免搬重物，減少腹壓驟升，增加再次疝氣的機率。若出現疝氣症狀，應盡速選擇專業醫師並討論適合的手術方式，盡早處理。