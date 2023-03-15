24歲男腦膿瘍併發水腦昏迷 竟是心臟有破洞惹禍

台中一名24歲男子日前在租屋處突然昏迷送醫急救，診斷為腦膿瘍併水腦，經緊急手術清除腦內膿瘍，才恢復意識。醫師戴以信說，經檢查該名患者為心房中隔缺損，也就是先天心臟破洞，導致血逆流，細菌進而入侵腦部，所幸經即時搶救才救回一命。

中國醫藥大學兒童醫院兒童心臟科醫師戴以信說明，這名病患有先天性心臟疾病，兒時曾開刀過，後續沒追蹤，最近幾個月出現頭暈、平衡感差、嗜睡、手腳無力，甚至有發燒的感染症狀，以及杵狀指，這些都是心房中隔缺損徵兆。

病患經緊急送中國附醫急診室救治，中國附醫專家團隊評估，病患腦內無故長膿，疑似與先天性心臟疾病相關，照會戴以信後續診斷。

戴以信說，檢查發現，病患因心房中隔缺損合併右到左分流，致長期慢性缺氧，右心房的缺氧血逆流進左心房，一旦身體有化膿感染，細菌直接由心臟「破洞」進到動脈系統大舉侵入腦部，造成腦膿瘍再併發水腦，幸好經緊急手術清除腦內膿瘍，再由兒童醫院心臟專家團隊以經心導管心手術，關閉心臟破洞，病患術後恢復良好。

中國醫藥大學兒童醫院結構與先天性心臟病及超音波中心副院長謝凱生教授分析，國內腦膿瘍好發60歲以上男性，後遺症包括反覆阻塞性水腦、神經功能喪失、癲癇發作，嚴重者甚至死亡，年輕人出現腦膿瘍非常罕見，臨床上多半與先天結構心臟病有關。