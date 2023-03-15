搭配車種簡化、智慧改革 台鐵：公司化運能再增40%

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材（中）上午與勞動部長許銘春（右）、台鐵局長杜微（左）出席2023年鐵路模範勞工表揚大會。記者蘇健忠／攝影
交通部長王國材（中）上午與勞動部長許銘春（右）、台鐵局長杜微（左）出席2023年鐵路模範勞工表揚大會。記者蘇健忠／攝影

台鐵公司明年1月1日掛牌，台鐵局今舉辦2023年五一勞動節活動暨模範勞工表揚大會，表揚68名模範勞工(其中含24名女性)，交通部長王國材出席活動表示，台鐵是組織最龐大、複雜的單位，未來會透過車種簡化、智慧改革，在巡軌、維修、營運減少人力。台鐵局長杜微也說，台鐵隨著新車陸續汰換舊車，預計明年公司化後能再增加40%運能。

王國材指出，今年是台鐵局改革重要的1年，也是136年台鐵改變的機會，所有籌備工作緊鑼密鼓展開，公司化後的15席董事會中，有5分之1(3位)是勞工董事，讓員工更有管道表達意見。台鐵是組織最龐大、複雜的單位，無法與其他運具比較，未來會透過車種簡化、智慧改革，在巡軌、維修、營運減少人力減輕大家負擔。

他也說，在安全上有SMS「安全管理系統」、智慧化加入，成為改革中重要元素。另外，過去環島鐵路有很土地、場站開發在行政單位受到限制，透過法規鬆綁，公司就能來全力開發，提升資產價值挹注收入，透過正向循環讓經營更上一層樓。

台鐵局長杜微指出，台鐵共有1萬5642名員工，轉型過程最重要的還是員工，去年起台鐵在行車運能、安全都有大幅進步，今年元旦、春節及228連假疏運都有提出進步的成績，像今年在城際跟區間疏運運能都較去年提升25%，隨著新車陸續汰換舊車，預計明年公司化後運能可再增加40%；今年一般行車故障、狀況都比去年進步，在幾個連假的準點率也都達95%以上，期望公司化後也能順利展現效能。

台鐵 王國材 杜微

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