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2023新北市萬金石馬拉松 當天周邊將交通管制

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
「2023新北市萬金石馬拉松」3月19日開跑，新北市府將會在當天萬里區至石門區的台2線等部分路線將進行交通管制。圖／新北市交通局提供
「2023新北市萬金石馬拉松」3月19日開跑，新北市府將會在當天萬里區至石門區的台2線等部分路線將進行交通管制。圖／新北市交通局提供

「2023新北市萬金石馬拉松」3月19日開跑，參賽選手超過1萬1000人，新北市府將會在當天萬里區至石門區的台2線等部分路線將進行交通管制，請用路人提前改道。

交通局交通安全科科長林碧芬表示，萬里區至石門區的台2線賽道交通管制自19日凌晨2時至下午14時，淡水往金山方向的車道維持調撥雙向通車，全線則禁止左轉，其中磺清大橋周邊進行雙向封閉管制。

林碧芬表示，金山區聯外道路於5時30分至08時30分進行管制，競賽期間東西向車輛不行穿越賽道，磺港地區居民請改走磺港路及磺清路右側聯絡道，由社寮聯絡道銜接金山市區。

林碧芬指出，野柳港區的漁澳路、港東路為10公里挑戰馬組的賽道，將自6時至8時30分雙向封閉管制，港西路則雙向管制至下午13時30分，請用路人配合，造成不便，敬請見諒。

交通局提醒，當日行經賽事管制路段的公車除於原站牌臨近中央分隔島處設置臨時站牌，維持載客服務，並新增台2線自強路口、台2線陽金公路口、金山醫院等3處臨時站，方便乘客搭乘。另外，往龜吼港區及野柳地質公園方向的公車路線只能行駛到玉田路口及野柳派出所前

金山 野柳 萬金石馬拉松

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