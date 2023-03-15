加熱菸無助戒菸 衛福部國健署：勿信菸商宣稱能減害

吸菸對身體百害無一利，加熱菸也不例外！「菸害防制法」修正案即將上路，未來加熱菸需經過「指定菸品健康風險評估審查」，通過後即可在台灣合法製造、輸入、販賣。衛福部國健署提醒，加熱菸和傳統紙菸一樣，會對人體健康造成危害，且科學實證「加熱菸無助於戒菸，健康危害不低於其他菸品」，呼籲民眾勿信菸商說詞。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀表示，加熱菸、傳統紙菸都以菸草製成，除尼古丁易成癮，也含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，皆對人體健康造成危害，且科學實證顯示，加熱菸無助於戒菸，其健康危害也不會低於其他菸品。

加熱菸使用過程，還可能攝入「高毒性物質」。「菸草控制期刊」2019年研究報告指出，使用加熱式菸品溫度約在攝氏350°C以下，不過加熱菸載具的塑膠材料，加熱到攝氏90°C左右就會釋放出「甲醛氰醇」，屬於急毒性與高毒性物質，又加熱菸搭配載具的使用方式，可能導致使用時間間隔縮短，大幅增加使用者吸入尼古丁、有害化學物質的攝入量。

加熱菸一樣存在二手菸危害，日本研究指出，若爸爸使用傳統紙菸或加熱菸，同住家人尿液中的尼古丁代謝物（可替寧）含量，明顯高於爸爸不吸菸的家庭。2019年德國研究結果顯示，加熱菸仍有二手菸、三手菸危害，甚至產生比PM2.5更微小的PM0.3懸浮微粒，可深入人體肺部及血管，造成呼吸系統和血液系統傷害，長期甚至導致癌症或死亡。

劉家秀表示，過去加熱菸於韓國上市經驗，所有加熱菸使用者還會與傳統紙菸併用，沒有人單獨使用加熱菸，並非菸商所說「吸傳統紙菸者將轉向使用加熱菸」，這將造成不僅原有吸紙菸造成的呼吸系統、心血管系統疾病及癌症等傷害，還多了使用加熱菸所釋放高毒性物質，如甲醛氰醇等。

總統今年2月15日公告新法，待行政院發布實施日期，而新法第15條第1項第3款規定，禁止「未經健康風險評估審查」核定通過之非法產品，國健署菸害防制組簡任技正劉家秀表示，自新法實施日起，屆時市面、網路所見的加熱菸或其必要組合元件，都屬於未通過核定的非法產品，國健署將與地方政府、相關部會依法裁罰，製造、輸入業者最高可處5千萬元罰鍰，使用者處2千元至1萬元罰鍰。

劉家秀說，「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」已完成預告，正整理外界意見中，待該辦法公告後，業者於製造或輸入加熱菸前，須依規定檢具相關文件、資料及必要之載具送審。未來經過政府審查核定通過之加熱菸，即為合法菸品，該菸品及必要載具，皆會核予一代碼，核定代碼等資訊會公告，予外界知悉及供執法人員查參，以杜絕非法產品。

國健署呼籲，任何菸品包括加熱菸，對健康都有危害，別相信業者宣稱能減害的菸品，或做為戒菸的利器，容易戒除菸癮的論述或行銷手法，請依照政府提供全國近3500家戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）接受戒菸服務，且戒菸藥品免收部分負擔；亦可利用免付費戒菸專線0800-636363，或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）進行戒菸相關諮詢，透過專業的協助讓自身戒菸成功。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康