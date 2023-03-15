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墓地火警恐創新高！環署籲掃墓勿燒草 引發火災罰3000
清明節將至，墓地火警頻傳，不僅讓警消疲於奔命，也造成空汙問題。環保署今與內政服消防署共同宣導紙錢集中處理、環境友善祭祀及掃墓不用火，提醒民眾草木切勿燃燒雜草，若引起火災依法可處3000元以下罰鍰，若涉及公安恐觸犯刑法；另露天燃燒也違反空汙法，依法可處1200元以上、10萬元以下罰鍰。
環保署空保處長蔡孟裕說明，許多民眾掃墓時會有燃燒紙錢及除草需求，以今年228連假期間苗栗銅鑼地區公墓為例，透過微型感測器監測掃墓焚燒雜草等祭祀活動後，發現空氣中細懸浮微粒（PM2.5）濃度從20微克／立方公尺，上升至300微克／立方公尺，遠高於「紅害」的54.5微克／立方公尺。
內政部消防署災害搶救組長劉宏儒表示，近期墓地火警頻傳，屏東1名消防員執勤公墓火警時，遭水箱車壓傷因公殉職；往年墓地火警破千件，去年因雨量較多，墓地火警件數降至735件，但今年缺水加上天氣愈來愈熱，預估今年墓地火災件數恐創新高。
劉宏儒建議，民眾掃墓時可備妥「掃墓三寶」，包含手套、鐮刀及環保袋，以割除的方式除草取代焚燒法，並協助將所除雜草拿下山交由環保人員處理；掃墓時切勿燃燒雜草、亂扔煙蒂，若引起火災，可依消防法處3000元以下罰鍰；若造成公共危險還恐觸犯刑法；另露天燃燒則違反空污法，可處1200至10萬元罰鍰。
蔡孟裕補充，焚燒除影響空品也易引發火災，去年清明期間火災件數，光燒冥紙、除草就占72％；民眾可藉由以功代金表達追思敬意，將購買紙錢的預算作為公益捐款，環保署已於四大超商提供捐款管道，目前有95個社福團體響應，去年全國各管道響應以功代金捐款金額已達4800萬元，為2017年捐款金額的5倍。
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