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大戶費率遭批調幅不足 環保署：已較原費率調高近4成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環團及立委認為環署2月預告的空汙費率調整不足，環保署表示，已較原費率調高3至4成。空汙示意圖。聯合報系資料照
環團及立委認為環署2月預告的空汙費率調整不足，環保署表示，已較原費率調高3至4成。空汙示意圖。聯合報系資料照

環保署今年2月預告修正「固定汙染源空氣汙染防制費收費費率」草案，遭環團及立委質疑空汙費率調幅不足，認為應再強化且加嚴管制汙染大戶。環保署今回應，目前統計有51家排放大戶，其排放量占全國6成、費率調整約3至4成，未來也將依空品情況滾動式思考，盼今年下半年新費率能正式上路。

環保署今年2月預告「固定汙染源空氣汙染防制費收費費率」修正草案，主要有4面向，包含新增大戶費率、擴大季節性費率差距、修正廢棄燃燒塔費率計算及調整戴奧辛與重金屬費率等。

地球公民基金會、高雄市教師職業工會、台大社大環境小組、立委洪申翰今召開「空汙費率要提高 汙染大戶要加嚴」記者會，批評空汙費漲幅不足、汙染大戶級距太寬鬆，認為應將空汙防制成本計入費率、擴大管制空汙大戶，並調整有害汙染物種再強化空汙費率。

環保署空品處長蔡孟裕說明，目前統計排放大戶有51家，如半導體、面板業、石化業、電力業、金屬製造業、塑膠業、焚化爐業者等，其排放量占全國6成。

針對環團提出的氮氧化物空汙門檻及是否放寬排放大戶標準，蔡孟裕表示，草案訂排放大戶標準為季排放超過250公噸，之前內部評估，若下修至100公噸，排放大戶家數約增加200家、排放增量約2成，因此仍以掌握的51家為優先。

蔡孟裕說，各界的意見都會參考，但改善空汙需搭配經濟工具及行政管制，費率僅是行政管制的一部分。以去年空品監測情形為例，全國細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度為12.5微克／立方公尺，創歷年新低，大幅超過原先15.5微克／立方公尺目標。

蔡孟裕表示，本草案已於今年2月預告，後續還有草案研商會等程序，盼最快能在今年下半年上路。

環保署 空氣汙染

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