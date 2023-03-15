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救水情屏東取水送高雄惹地方不滿 南水局籲抗旱不分區域
南部地區30年來降雨最少旱象，行政院核定2023年穩定南部供水抗旱計畫，除了在高屏溪沿岸增鑿50口井，每日增加13.2萬噸水源外，並將屏東科技產業園區內既有11口水井水源，經7.6公里管路送至高雄地區，屬區域間緊急調度。此舉引來當地里長不滿，認為沒有善盡溝通說明，擔憂影響屏東用水情況。
當地里長前進里長王泰益說，要用屏東的水，地方里長都沒有通知。且一天抽走3.6萬噸的水，相當於屏東市一天用水的一半，憂影響農業灌溉用水下降。
縣議員陳揚也批，不是不願意幫忙高雄水情，是希望相關程序等要跟地方溝通說明清楚，提出科學證據，來證明屏東市的水情無虞。屏東市民代表傅建雄說，現今取水救高雄，但不代表屏東就用水無虞，且萬一屏東面臨缺水情況，那誰來幫忙屏東？
南水局表示，經調查屏東科技產業園區位置屬地下水快速回補區域，水源豐沛。園區內的11口既有地下水井達150公尺，與一般民用淺井分屬不同含水層，不影響民眾用水，該管線3月初起開始施作，預計4月底完工後，每日送水3.6萬噸。
南水局指出，另原預計在屏東河濱公園新鑿設8口地下水井，經深入評估後已上移至高屏堰左岸高灘地附近。這些地下水井使用時會隨時監測地下水位，並將相關資訊與屏東縣政府分享，確保屏東地區用水不受影響，未來旱象解除後，就停止使用。
南水局呼籲，高雄屏東為同一生活圈，水情不佳需要互相支援，希望屏東鄉親能體諒支持，南水局會加強與當地民眾溝通與說明，並籲請社會大眾共同落實節約用水，全民齊心抗旱。
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