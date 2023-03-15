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台中質疑交通月票中央不公 陳其邁：縣市有各自的做法

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午出席茄萣區白帶魚外銷日本封櫃記者會。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席茄萣區白帶魚外銷日本封櫃記者會。記者陳弘逸／攝影

高雄市區交通月票399方案預計4月上路，並加碼宣布7月起加入台鐵服務，引發台中市長盧秀燕質疑中央「重南北輕中部」。今天市長陳其邁受訪時表示，尊重台中市政府規畫方向，但是高雄有屬於自己的做法，落實交通平權。

台中市長盧秀燕提及交通月票是「重南北輕中部」陳其邁回說，大家對於怎麼照顧市民，盧市長也跟他一樣都希望能夠讓市民能夠搭乘大眾運輸工具都能夠很方便，所以大家都會彼此分享經驗與交流，出發點都是這樣。

陳其邁說明，高雄畢竟跟台北、台中或各地方都有不同的運具、捷運系統或公車等都有所不同，也必須兼顧財政永續，來規畫不同的方案，是基於上述理由的考慮，也根據交通部在3月9日所補助的相關要點規畫。

陳其邁說，高雄版的月票制度，就是希望鼓勵民眾，能夠多多搭乘，所以尊重台中市政府規畫方向，「但是我們有屬於自己的做法，落實交通平權」。

陳其邁補充，這次為何要把台鐵列入，因各項運具已經整合，但台鐵要修改系統，必須等到7月，不過已經將鐵路納入，也希望票證系統修改好後，就能馬上串接。

談及交通平權陳其邁舉例，向左營高鐵站到旗山就要超過100元，這樣對旗山居民不公平，因高雄面積是台北11倍大，台北一個區域1200元，反觀高雄區域大，偏鄉要負擔更高交通費，相當不公平，尤其是對通勤族，也希望更多騎車開車的人轉乘大眾交通運輸，這也是落實政策的本意。

高雄市長陳其邁今天上午出席茄萣區白帶魚外銷日本封櫃記者會。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席茄萣區白帶魚外銷日本封櫃記者會。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席茄萣區白帶魚外銷日本封櫃記者會。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席茄萣區白帶魚外銷日本封櫃記者會。記者陳弘逸／攝影

陳其邁 台鐵

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