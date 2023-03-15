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SHIATZY CHEN拾華慈善拍賣 宋芸樺喜成愛心大使做公益

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
宋芸樺今日擔任夏姿陳慈善愛心大使，現場帶逛「拾華」慈善特賣會。記者／沈昱嘉攝影
宋芸樺今日擔任夏姿陳慈善愛心大使，現場帶逛「拾華」慈善特賣會。記者／沈昱嘉攝影

善心總需要共襄盛舉，因而能將暖流與正能量倍增擴散。長期支持公益的時尚品牌SHIATZY CHEN夏姿陳，今日於新光三越舉辦為期近一周的「拾華」慈善特賣會，除邀請品牌之友宋芸樺擔任愛心大使，並與品牌執行長之夫人許媖媖一同為身障兒發聲，以行動響應「樂作創益協會」的「有你在、無障礙」計畫。

SHIATZY CHEN夏姿陳自民國93年始每年定期舉辦慈善特賣，今年則適逢慈善活動20周年。品牌除宣佈將活動部分所得捐予樂作創益協會，打造身心障礙者的專業學習場域，部分活動亦將捐贈予教育部之「學校教育儲蓄戶」，以幫助經濟弱勢之學子持續就學之路。

今日宋芸樺出席活動時則穿上SHIATZY CHEN的2023早春新裝。由於剛從國外返台，她先大讚身上的獨家開版水墨春景布花長版外套一如化妝品點亮了她的精神，並發揮創意想將印花中的鸚鵡、花卉等圖案轉化成手機貼紙；也由於身為樂作創益協會代言人，她並親自分享了與協會中弱勢兒童的相處點滴，最後更感性表示，這個世界需要更多的愛。

活動上樂作創益協會創辦人陳愛珠也表示，協會也嘗試以一分愛心、讓兩種族群受到幫助。例如協會安排身障兒童前往獨居老人家中幫忙、協助清潔，除帶給獨居老人實質幫助與精神上的互動，也讓弱勢兒童感覺到被需要，讓其手心由向上改為向下，幫助有需要的人、因而變得更加自信。

本次特賣會已由今日開跑，特賣品項將包含男女服裝、包款、鞋履與配件等全系列商品，折扣自兩折起，總數約4,000件，活動則將持續至3月22日（二）為止。

宋芸樺今日擔任夏姿陳慈善愛心大使，現場帶逛「拾華」慈善特賣會。記者／沈昱嘉攝影
宋芸樺今日擔任夏姿陳慈善愛心大使，現場帶逛「拾華」慈善特賣會。記者／沈昱嘉攝影
夏姿陳SHIATZY CHEN的23早春新裝，以水墨風格的花鳥圖案，展現出春日的浪漫活潑。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿陳SHIATZY CHEN的23早春新裝，以水墨風格的花鳥圖案，展現出春日的浪漫活潑。圖／SHIATZY CHEN提供
記者會現場，宋芸樺（右）並與SHIATZY CHEN執行長夫人許媖媖（左）、樂作創益協會創辦人陳愛珠一同合影。記者／沈昱嘉攝影
記者會現場，宋芸樺（右）並與SHIATZY CHEN執行長夫人許媖媖（左）、樂作創益協會創辦人陳愛珠一同合影。記者／沈昱嘉攝影
宋芸樺今日身穿SHIATZY CHEN 2023早春新裝，並俏皮表示，很想將衣服上的花鳥圖案變成手機貼紙、大發童心。記者／沈昱嘉攝影
宋芸樺今日身穿SHIATZY CHEN 2023早春新裝，並俏皮表示，很想將衣服上的花鳥圖案變成手機貼紙、大發童心。記者／沈昱嘉攝影
由於本身就是「樂作創益協會」代言人，本次宋芸樺與SHIATZY CHEN的合作更將暖流與善心，加倍放送。記者／沈昱嘉攝影
由於本身就是「樂作創益協會」代言人，本次宋芸樺與SHIATZY CHEN的合作更將暖流與善心，加倍放送。記者／沈昱嘉攝影

品牌 獨居老人 愛心

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