台東嘉明湖水位降「天使的眼淚」變成「甜甜圈」

全台各地水情吃緊，台東海拔3310公尺的知名登山勝地嘉明湖，目前湖水只剩一半，嘉明湖山屋儲水也可能告急，台東林管處呼籲山友們節約用水，目前不提供刷牙和洗臉用水。

台東林管處指出，由於近幾個月來山區雨水量少，靠雨水儲水的嘉明湖山屋目前儲水量僅剩一半，暫時停止供應刷牙和洗臉用水，建議山友可從水源上充沛的向陽山屋取水備用。

去年至今沒有颱風直撲台灣，全台水情拉警報，完全仰賴於水的嘉明湖及嘉明湖山屋，水位和儲水也跟著吃緊，嘉明湖水位持續縮水，倘若再不下雨，山屋用水恐怕撐不了2個月。

海拔3310公尺的嘉明湖，因近幾個月雨水少，使得湖面水位縮水，天使的眼淚又變成甜甜圈，嘉明湖熊出沒響導邱彥紘說，「水位最起碼少了一半，再沒雨水湖面可能見底」。

2019年嘉明湖也曾因沒颱風雨水少，湖面水位一度縮水一半以上，所幸至7月才開始回升，今年又遇少雨水，湖面水位再度縮水。嘉明湖滿水位，湖面長約120公尺，寬約80公尺，深約35公尺。

嘉明湖位於台東縣海端鄉境內，是台灣第二高的高山湖泊，布農族人稱為「月亮的鏡子」，又因湖面清澈如藍寶石，山友稱為「上帝遺失在人間之藍寶石」、「天使的眼淚」。