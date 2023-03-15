長庚經營土城醫院登最虧錢醫院 高層親曝三大虧損原因

林口長庚醫院連6年成為全國最賺錢醫院，最虧錢醫院則是委託長庚醫院經營的新北市土城醫院，形成最賺錢與最虧錢的都與長庚有關。衛福部健保署今公布110年225家醫療院所財報及醫療服務申報情形，最賺錢前10名醫院，林口長庚整體結餘34.79億元，雖較前一年43.47億元，衰退8.68億元，但仍蟬聯第一，高雄長庚32.63億元排名第2、桃園長庚10.45億元排名第10；整體收支虧損醫院排名第一為新北市土城醫院虧損4.48億元，嘉義長庚虧損6800萬元排名第4、雲林長庚虧損4300萬元排名第5。

長庚醫院行政中心副總執行長蘇輝成說，長庚醫院創辦人王永慶早期捐贈台塑等企業股票給予醫院，只要當年股息分配好，醫院整體結餘就會上升，林口、桃園、高雄、雲林、嘉義長庚整體結餘均與股票收入等業外收入有關。土城醫院虧損有三大因素，第一、土城醫院是新成立醫院，由新北市政府委託經營，不可能有股息等業外收入；第二、一般新成立醫院投資成本高，5年內要獲利其實都很難；第三、疫情期間所有醫療院所的醫療會收到影響，因此土城醫院仍有虧損情形，。

健保署醫務管理組副組長劉林義說，林口長庚雖然於醫務收入虧損2.48億元，但股票收入、停車場等非醫務仍是賺最多達37.27億元，因此就整體結餘金額來看，仍成為全國最賺錢醫院。不過，就股票收入分析，林口長庚自109年的49.8億元，110年將至37億元，減少12.8億元，高雄長庚則從34.8億元，降至24.4億元，減少10.4億元。

就整體收入虧損前5家醫院分別為，委託長庚醫院經營的新北市土城醫院虧損4.48億元、台大癌症中心醫院虧損2.23億元、麻豆新樓醫院虧損8500萬元、嘉義長庚虧損6800萬元、雲林長庚虧損4300萬元。劉林義分析，新北市土城醫院為109年4月新成立的醫院，該年為虧損5.63億元，而110年虧損已縮減至4.48億元，主因是醫務收入增加17億元，顯示醫院業務已有成長。