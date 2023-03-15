快訊

餵養難民孩子的希臘老奶奶：生命見證的人性光輝

「勿落陸圈套」…外交部召見宏都拉斯駐台大使 會談半小時氣氛嚴肅

幼時遭性侵 默劇演員姚尚德多年後釋懷竟為加害人而哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防制空汙環署修空汙費率 環團批太寬鬆、漲幅不足

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台南社大環境小組副研究員林政翰說，甲苯、二甲苯空汙費太便宜、排放量太大，應提高加計徵收的費用。圖／地球公民基金會提供
台南社大環境小組副研究員林政翰說，甲苯、二甲苯空汙費太便宜、排放量太大，應提高加計徵收的費用。圖／地球公民基金會提供

環保署今年2月1日預告修正「固定汙染源空氣汙染防制費收費費率」草案，祭出棒子與蘿蔔，除新增空汙大戶費率，調升空汙季費率，同時也擴大減量優惠，從原本最高打8折調整為打7折，盼透過費率差異促進空汙減量，目標今年下半年上路。但環團批評空汙費漲幅不足、汙染大戶級距太寬鬆，認為應將空汙防制成本計入費率、擴大管制空汙大戶，並調整有害汙染物種再強化空汙費率。

地球公民基金會、高雄市教師職業工會、台大社大環境小組、立委洪申翰今共同召開「空汙費率要提高 汙染大戶要加嚴」記者會。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，環保署雖將空汙費率調高，但第1季及第4季費率調高幅度太少，恐無法促使大工廠們裝防制設備；另空汙大戶標準過於寬鬆，如氮氧化物的空汙大戶門檻為季排放量大於250公噸才算。

王敏玲指出，根據國衛院研究，二氧化氮也是影響氣喘急診的指標汙染物，長期暴露於二氧化氮汙染中，會損害氧氣擴散能力、影響肺容量；目前環境監測中，二氧化氮濃度仍高於二氧化硫5倍之多，政府汰換老舊柴油車、減少交通排放的氮氧化物，也應加緊管制固定源排放的氮氧化物。

台南社大環境小組副研究員林政翰說，本次草案將特定有害物種的費率從每公斤30元提高至35元，但部分汙染物如甲苯、二甲苯等為有害物種排放量冠亞軍，占整體排放量的8成，且近3年總排放量無顯著下降，甚至排放甲苯的廠商愈來愈多，但自2010年至迄今每公斤仍僅加5元，認為本草案需檢討。

洪申翰指出，硫氧化物、氮氧化物前0.5％排放大戶中，國營、泛國營事業就占逾4成，雖近年已改善排放，但仍有改善空間，相關事業應積極配合，才能帶動民間企業一起減碳；另本次空汙費率調整幅度仍不足，除應追上防制成本，更應考慮比照美國、日本納入健康影響因子。

洪申翰提醒，環保署每年花大筆經費研究空汙費法制、蒐集世界各國費率機制，不應研而不用、蒐而不學，更重要的是，空汙費不能只是收費了事，須以汙染者付費的精神，要求廠商落實改善，若費率、級距及管制物種無法完善，「那只是讓廠商把空汙費當成贖罪券」，再多空汙費也買不回民眾失去的健康。

環團呼籲，中南部仍有20個測站PM2.5年均濃度超過20微克／立方公尺，高出空品標準15微克／立方公尺甚多。今年即將更新的新版空汙防制方案（2024年至2027年），環保署應提出能盡速讓中南部達標的空汙減量防治政策。

立法委員洪申翰指出，硫氧化物、氮氧化物前0.5%排放大戶中，國營、泛國營事業占逾4成，還有相當程度的改善空間。圖／地球公民基金會提供
立法委員洪申翰指出，硫氧化物、氮氧化物前0.5%排放大戶中，國營、泛國營事業占逾4成，還有相當程度的改善空間。圖／地球公民基金會提供
環團及立委洪申翰今召開「空汙費率要提高 汙染大戶要加嚴」記者會。圖／地球公民基金會提供
環團及立委洪申翰今召開「空汙費率要提高 汙染大戶要加嚴」記者會。圖／地球公民基金會提供
地球公民基金會副執行長王敏玲表示，台灣環境中的二氧化氮濃度高於二氧化硫5倍多，應加緊管制排放大戶。圖／地球公民基金會提供
地球公民基金會副執行長王敏玲表示，台灣環境中的二氧化氮濃度高於二氧化硫5倍多，應加緊管制排放大戶。圖／地球公民基金會提供

環保署 洪申翰 氣喘

延伸閱讀

減碳起步走／環保署、金管會合作訂碳費 綠委估今年完成

民進黨團要政院做好預登記機制 全民普發現金領得開心

核二2號機將除役 綠委：已做電力調度不會缺電

藍營質疑誠信條款劍指侯友宜 綠委反諷可提王鴻薇條款

相關新聞

新北永和自助餐6菜、3肉「要價600元」 老闆：我們是高級自助餐

有民眾日前在臉書社團爆料公社發文，表示在新北市永和區某自助餐夾了6樣配菜、3樣主食、2碗飯，竟然要價600元，稱「這樣6...

彰化不二坊蛋黃酥每顆漲5元 另3家名店按兵不動

彰化市中正路排隊名店「不二坊蛋黃酥」帶起蛋黃酥商機，造就新興蛋黃酥業者，讓消費者有不同選擇，在不二坊宣布從四月一日起，每...

長庚經營土城醫院登最虧錢醫院 高層親曝三大虧損原因

林口長庚醫院連6年成為全國最賺錢醫院，最虧錢醫院則是委託長庚醫院經營的新北市土城醫院，形成最賺錢與最虧錢的都與長庚有關。...

防制空汙環署修空汙費率 環團批太寬鬆、漲幅不足

環保署今年2月1日預告修正「固定汙染源空氣汙染防制費收費費率」草案，祭出棒子與蘿蔔，除新增空汙大戶費率，調升空汙季費率，...

西班牙男到蘭嶼玩險丟小命 醫師提醒春天出遊要注意

別來無「恙」嗎？這句自古以來的問候語，其中「恙」指的就是恙蟲，未治療甚至可能引發死亡，在春天外出郊遊踏青，要特別避免恙蟲...

國門開放出國人數驟增 私帶菸酒轉賣最重罰50萬

近期國門開放，出國人數驟增。北市財政局提醒，民眾自境外攜帶回國的免稅菸酒，只能自用或餽贈，不得轉賣，否則將以販賣私菸私酒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦