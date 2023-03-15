防制空汙環署修空汙費率 環團批太寬鬆、漲幅不足

環保署今年2月1日預告修正「固定汙染源空氣汙染防制費收費費率」草案，祭出棒子與蘿蔔，除新增空汙大戶費率，調升空汙季費率，同時也擴大減量優惠，從原本最高打8折調整為打7折，盼透過費率差異促進空汙減量，目標今年下半年上路。但環團批評空汙費漲幅不足、汙染大戶級距太寬鬆，認為應將空汙防制成本計入費率、擴大管制空汙大戶，並調整有害汙染物種再強化空汙費率。

地球公民基金會、高雄市教師職業工會、台大社大環境小組、立委洪申翰今共同召開「空汙費率要提高 汙染大戶要加嚴」記者會。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，環保署雖將空汙費率調高，但第1季及第4季費率調高幅度太少，恐無法促使大工廠們裝防制設備；另空汙大戶標準過於寬鬆，如氮氧化物的空汙大戶門檻為季排放量大於250公噸才算。

王敏玲指出，根據國衛院研究，二氧化氮也是影響氣喘急診的指標汙染物，長期暴露於二氧化氮汙染中，會損害氧氣擴散能力、影響肺容量；目前環境監測中，二氧化氮濃度仍高於二氧化硫5倍之多，政府汰換老舊柴油車、減少交通排放的氮氧化物，也應加緊管制固定源排放的氮氧化物。

台南社大環境小組副研究員林政翰說，本次草案將特定有害物種的費率從每公斤30元提高至35元，但部分汙染物如甲苯、二甲苯等為有害物種排放量冠亞軍，占整體排放量的8成，且近3年總排放量無顯著下降，甚至排放甲苯的廠商愈來愈多，但自2010年至迄今每公斤仍僅加5元，認為本草案需檢討。

洪申翰指出，硫氧化物、氮氧化物前0.5％排放大戶中，國營、泛國營事業就占逾4成，雖近年已改善排放，但仍有改善空間，相關事業應積極配合，才能帶動民間企業一起減碳；另本次空汙費率調整幅度仍不足，除應追上防制成本，更應考慮比照美國、日本納入健康影響因子。

洪申翰提醒，環保署每年花大筆經費研究空汙費法制、蒐集世界各國費率機制，不應研而不用、蒐而不學，更重要的是，空汙費不能只是收費了事，須以汙染者付費的精神，要求廠商落實改善，若費率、級距及管制物種無法完善，「那只是讓廠商把空汙費當成贖罪券」，再多空汙費也買不回民眾失去的健康。