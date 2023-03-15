西班牙男到蘭嶼玩險丟小命 醫師提醒春天出遊要注意

別來無「恙」嗎？這句自古以來的問候語，其中「恙」指的就是恙蟲，未治療甚至可能引發死亡，在春天外出郊遊踏青，要特別避免恙蟲叮咬；一名25歲西班牙籍男子最近因發燒、頭痛等症狀就醫，以為是感冒，沒想到3天後出現雙側肺部浸潤等嚴重情況，醫師探查發現他10天前曾前往蘭嶼，診斷為恙蟲病，治療後目前已恢復。

台南郭綜合醫院感染科醫師鍾志桓表示，春天正是恙蟲開始活躍的季節，醫院最近接獲數例病患，除了上述的外籍男子，還有一名47歲的男子也是發燒多日，就診卻無法舒緩，問診發現10天前曾前往澎湖，而且右小腿有0.5公分左右焦痂，疑似被恙蟲叮咬的痕跡，給予相關治療後才痊癒。

鍾志桓表示，古時候居住環境多草叢容易被恙蟲叮咬而罹病，故常用「無恙」為問候語，恙蟲病又稱叢林性斑疹傷寒。恙蟲病於世界分布廣泛，由日本本州北端往南延伸至澳洲北部，往西延伸至巴基斯坦，呈現恙蟲病三角區域，台灣也位於其中。

過去文獻回顧發現東南亞國家恙蟲病血清陽性盛行率為9.3到27.9%，台灣2010到2019年統計顯示每十萬人口發生率約1.87。全年皆有病例發生，一般由3至4月開始上升，6至7月達到頂峰，9至10再出現第二波流行 。流行縣市尤其以離島及山區縣市 (金門縣、澎湖縣、花蓮縣、台東縣、南投縣) 人數較高。

他表示，恙蟲病的感染源是恙蟲東方體 (Orientia tsutsugamushi)，傳染途徑需透過節肢動物恙蹣為媒介。感染恙蟲東方體的恙蹣會經由垂直感染給後代，孵化的恙蹣幼蟲喜歡爬行於地面或停留於草叢中，人們在偶然暴露於這些環境而被具有傳染性的恙蹣幼蟲叮咬，經由其唾液使人感染恙蟲東方體。經過1到3周的潛伏期，通常是9到12天，患者會出現猝發性發燒，畏寒，頭痛，肌肉或關節疼痛，也可能出現結膜充血及淋巴結腫大情形；約20到50% 病人在發燒後4到5天後會出現皮疹；約50到80%的患者可在恙蹣幼蟲叮咬處發現潰瘍性焦痂 。

恙蟲病引起的臨床症狀與其他病毒性感染疾病類似，初次就診時若無仔細病史詢問及身體檢查，恙蟲病往往被忽略。因為恙蟲病是屬於第四類法定傳染病，若臨床懷疑是恙蟲病時，須通報疾病管制局，透過分子生物核酸檢測，及間接螢光抗體法做診斷。

恙蟲病的治療主要是使用四環黴素類抗生素，若不能接受四環黴素 (如孕婦)，可使用新型紅黴素，特別是恙蟲病可導致間質性肺炎、急性呼吸窘迫、腦膜腦炎等嚴重併發症，未及時治療死亡率可達12%，即早診斷並投藥治療，死亡率可降至約1.5%。