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彰化不二坊蛋黃酥每顆漲5元 另3家名店按兵不動

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥公告從四月一日起，每顆從45元漲到50元，今天一大早如同以往，仍有許多人排隊購買。記者劉明岩／攝影
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥公告從四月一日起，每顆從45元漲到50元，今天一大早如同以往，仍有許多人排隊購買。記者劉明岩／攝影

彰化市中正路排隊名店「不二坊蛋黃酥」帶起蛋黃酥商機，造就新興蛋黃酥業者，讓消費者有不同選擇，在不二坊宣布從四月一日起，每顆蛋黃酥從45元漲到50元後，不過包括「新口味」、「紀家」及「林記」等三家彰化蛋黃酥名店，均表示暫時不會跟進。

不二坊昨晚透過官網公告，為因應原物料上漲成本上漲，從四月一日起，蛋黃酥每顆從45元漲到50元。不二坊今天上午9點開門，如同以往，即有不少人在排隊，不過，店門前則未貼出漲價的公告，排隊民眾多不知情再半個月，不二坊蛋黃酥就要漲5元。

在場排隊的民眾，有人對於不二坊要漲5元，反而覺得趁還沒漲價前來買，「就算賺到」，有人認為原物料都在上漲，可以理解蛋黃酥調漲，但以後會多衡量；也有人說，自己其實是買不下手，但不二坊就是個品牌，送禮比較體面，受禮者可以感受到誠意，才會排隊購買。

位在彰化縣鹿港鎮頂草路新口味食品行生產的蛋黃酥，最近幾年也賣得很紅，被認為不輸不二坊，年節也往往很難買得到。目前新口味蛋黃酥每顆是45元，店家說，雖然也面臨原物料及人工成本上漲壓力，但目前仍沒有漲價的計畫。

在彰化市大埔黃昏市場的「林記糕餅鋪」，所生產的蛋黃酥則是後起之秀，也是賣得很不錯，年節也要排隊才買得到。目前林記蛋黃酥每顆是48元，是去年11月從45元漲起，面對不二坊蛋黃酥漲價，業者表示沒有跟進的打算。

位在彰化市三民路的紀家烘焙坊，所生產的蛋黃酥也有不錯口碑，尤其距不二坊不遠，在不二坊風風火火幾年來，很多人買不到不二坊蛋黃酥，就會到紀家買，但也培養一些客源。目前紀家蛋黃酥每顆45元，近期也沒有漲價的跡象。

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥公告，從四月一日起，每顆蛋黃酥從45元漲到50元。 本報資料照片
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥公告，從四月一日起，每顆蛋黃酥從45元漲到50元。 本報資料照片
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥公告，從四月一日起，每顆蛋黃酥從45元漲到50元。 翻攝自不二坊臉書
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥公告，從四月一日起，每顆蛋黃酥從45元漲到50元。 翻攝自不二坊臉書
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥公告，從四月一日起，每顆蛋黃酥從45元漲到50元。 本報資料照片
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥公告，從四月一日起，每顆蛋黃酥從45元漲到50元。 本報資料照片
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥公告從四月一日起，每顆從45元漲到50元，今天一大早如同以往，仍有許多人排隊購買。記者劉明岩／攝影
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥公告從四月一日起，每顆從45元漲到50元，今天一大早如同以往，仍有許多人排隊購買。記者劉明岩／攝影

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