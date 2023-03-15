國門開放出國人數驟增 私帶菸酒轉賣最重罰50萬

近期國門開放，出國人數驟增。北市財政局提醒，民眾自境外攜帶回國的免稅菸酒，只能自用或餽贈，不得轉賣，否則將以販賣私菸私酒裁罰，最重可罰50萬元。

北市財政局也表示，近年來違反菸酒管理法案件，主要以民眾在網路、電子商務平台、手機APP販售菸酒品為大宗。若透過直播帶貨會被裁罰，在網路兜售菸酒，被查獲第一次罰1萬元、第二次3萬元、第3次5萬元，採連續處罰；販售私菸私酒，第一次罰3萬元、第二次25萬元、第3次50萬元。

財政局統計，110年各類型檢舉案件共1305件、去年903件；去年網路販賣菸酒總計抓到117件，總共裁罰247萬元；去年轉賣私菸私酒，包括免稅菸酒，總計抓到37件，總共裁罰168萬元。

去年就有同一業者在網路販賣菸酒，被開罰5次，最終網頁被下架，此外，檢舉私菸私酒可獲檢舉獎金，檢舉網路賣私酒則無。

財政局表示，民眾如發現違法菸酒，可撥打市民服務熱線1999轉分機6294檢舉，或檢附具體事證e-mail至檢舉信箱(prosecute01＠gov.taipei)，如經查獲私菸、私酒，檢舉人的獎勵金，以罰款金額20%至30%計算，每案最高額可得新台幣480萬元獎金。

※ 提醒您：吸菸有礙健康