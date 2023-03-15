快訊

餵養難民孩子的希臘老奶奶：生命見證的人性光輝

「勿落陸圈套」…外交部召見宏都拉斯駐台大使 會談半小時氣氛嚴肅

幼時遭性侵 默劇演員姚尚德多年後釋懷竟為加害人而哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮推清明連節返鄉火車 可至縣府民政處購票

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府與台鐵合作，清明連假期間推出2列次返鄉專車，即起可至縣府民政處購、取票。圖／報系資料照片
花蓮縣政府與台鐵合作，清明連假期間推出2列次返鄉專車，即起可至縣府民政處購、取票。圖／報系資料照片

花蓮縣政府為方便民眾返鄉祭祖，清明連假規畫兩列次返鄉火車，3月31日晚間返鄉、4月5日返工，為方便中南區民眾，花蓮到玉里間也提供區間車接駁，返鄉專車目前仍有餘票，可於上班時間上午9時至傍晚5時到縣府民政處購票。

縣府民政處表示，清明返鄉專車同樣是EMU3000特仕車，每列有538個座位，31日晚間7時從台北開往花蓮，4月5日下午2時52分花蓮開往台北，都是直達車，費用全票200元、半票100元。

花蓮幅員遼闊，為了讓南區民眾也能享受返鄉專車的服務，也安排區間車接駁中南區民眾往返花蓮搭車，3月31日返鄉專車抵達花蓮站後，由區間車接駁南下，花蓮站當天晚間9時30分發車，一路開往壽豐、鳳林、光復、瑞穗和玉里；4月5日區間車接駁北上時間為，中午12時33分玉里站發車，經瑞穗、光復、鳳林、壽豐，下午2時23分到花蓮站，出示專車乘車證即可轉乘。

返鄉專車限縣民或在花蓮工作者及其配偶、直系血親等購買，經第一階段購、取票，仍有餘票，符合資格者可到民政處購票，取票、乘車都須出示所有乘車人的身分證明文件，售完截止；另提醒，專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，購票辦理後不退費

花蓮縣政府與台鐵合作，清明連假期間推出2列次返鄉專車，經第一階段購、取票，仍有餘票，即起可至縣府民政處購票。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府與台鐵合作，清明連假期間推出2列次返鄉專車，經第一階段購、取票，仍有餘票，即起可至縣府民政處購票。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 身分證 退費

延伸閱讀

塔位不夠花蓮瑞穗新建納骨牆 擬增設環保植葬區

傅崐萁爭取花蓮鐵路高架化及山路重建 獲行政院支持

花蓮秀林鄉代酒駕 後照鏡擦撞路人涉肇逃

花蓮新敬老卡愛心卡上路 清水斷崖、金針花海成新卡面

相關新聞

彰化不二坊蛋黃酥每顆漲5元 另3家名店按兵不動

彰化市中正路排隊名店「不二坊蛋黃酥」帶起蛋黃酥商機，造就新興蛋黃酥業者，讓消費者有不同選擇，在不二坊宣布從四月一日起，每...

長庚經營土城醫院登最虧錢醫院 高層親曝三大虧損原因

林口長庚醫院連6年成為全國最賺錢醫院，最虧錢醫院則是委託長庚醫院經營的新北市土城醫院，形成最賺錢與最虧錢的都與長庚有關。...

花蓮推清明連節返鄉火車 可至縣府民政處購票

花蓮縣政府為方便民眾返鄉祭祖，清明連假規畫兩列次返鄉火車，3月31日晚間返鄉、4月5日返工，為方便中南區民眾，花蓮到玉里...

防制空汙環署修空汙費率 環團批太寬鬆、漲幅不足

環保署今年2月1日預告修正「固定汙染源空氣汙染防制費收費費率」草案，祭出棒子與蘿蔔，除新增空汙大戶費率，調升空汙季費率，...

西班牙男到蘭嶼玩險丟小命 醫師提醒春天出遊要注意

別來無「恙」嗎？這句自古以來的問候語，其中「恙」指的就是恙蟲，未治療甚至可能引發死亡，在春天外出郊遊踏青，要特別避免恙蟲...

國門開放出國人數驟增 私帶菸酒轉賣最重罰50萬

近期國門開放，出國人數驟增。北市財政局提醒，民眾自境外攜帶回國的免稅菸酒，只能自用或餽贈，不得轉賣，否則將以販賣私菸私酒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦