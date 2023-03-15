花蓮推清明連節返鄉火車 可至縣府民政處購票

花蓮縣政府為方便民眾返鄉祭祖，清明連假規畫兩列次返鄉火車，3月31日晚間返鄉、4月5日返工，為方便中南區民眾，花蓮到玉里間也提供區間車接駁，返鄉專車目前仍有餘票，可於上班時間上午9時至傍晚5時到縣府民政處購票。

縣府民政處表示，清明返鄉專車同樣是EMU3000特仕車，每列有538個座位，31日晚間7時從台北開往花蓮，4月5日下午2時52分花蓮開往台北，都是直達車，費用全票200元、半票100元。

花蓮幅員遼闊，為了讓南區民眾也能享受返鄉專車的服務，也安排區間車接駁中南區民眾往返花蓮搭車，3月31日返鄉專車抵達花蓮站後，由區間車接駁南下，花蓮站當天晚間9時30分發車，一路開往壽豐、鳳林、光復、瑞穗和玉里；4月5日區間車接駁北上時間為，中午12時33分玉里站發車，經瑞穗、光復、鳳林、壽豐，下午2時23分到花蓮站，出示專車乘車證即可轉乘。