中巿生活圈通勤月票299不能搭火車？ 何欣純：會全力支持納入台鐵

中央為了促進公共運輸使用，預計推出3個生活圈月票通勤吃到飽方案，台中市府喊出每月299元的全國最低票價，不過高雄市區也提出月票399元方案，7月起還加入台鐵服務。立委何欣純上午批評台中市府方案未包含台鐵，不了解通學、通勤族的實際需求。交通局長葉昭甫說，交通部原先並未提到可以將台鐵納入。

葉昭甫說，經各方討論，很樂見交通部進一步說明是可以納入的，且在市長盧秀燕已說明「不管怎樣，台中市一定會是最低價」下，交通局會進一步研議並提出方案。

交通部表示，各縣市月票訂價應以通勤搭乘公共運輸平均支出3至5折為原則，若低於3折票價，差額應由各縣市政府或客運業者負擔。公路總局表示，在台鐵及公路客運票價差額均以中央補助90%為原則。

交通部長王國材也為此舉例說，因為進出站刷卡都有紀錄，假設有人每月搭乘價格為2000元，定價就不能低於3折的600元，若為2折、1折就要由地方負擔，而草案已於上周發給各地方政府，呼籲共同遵循。

何欣純說，她2月即在立法院提出月票通勤族299元方案，而且一定要包含台鐵，市府後來也提出號稱「全國破盤最低價」還沾沾自喜的299元方案，但裡面並未包含台鐵，不僅令她傻眼，也令很多台中市的通勤族傻眼。

她說，市府根本不了解台中市通學、通勤族的實際需求，這不是市民吃不吃虧的問題，也不是用政治術語來混淆的問題，而是市府沒有完整規畫，提出了完全不可行的方案，沒有辦法解決通學、通勤族的需求。台中市政府應該要加油，請趕快調整、修正，提出完整可方案送中央，她會全力支持。