快訊

餵養難民孩子的希臘老奶奶：生命見證的人性光輝

「勿落陸圈套」…外交部召見宏都拉斯駐台大使 會談半小時氣氛嚴肅

幼時遭性侵 默劇演員姚尚德多年後釋懷竟為加害人而哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中巿生活圈通勤月票299不能搭火車？ 何欣純：會全力支持納入台鐵

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立委何欣純上午批評台中市府月票方案未包含台鐵，不了解通學、通勤族的實際需求。圖／取自何欣純臉書
立委何欣純上午批評台中市府月票方案未包含台鐵，不了解通學、通勤族的實際需求。圖／取自何欣純臉書

中央為了促進公共運輸使用，預計推出3個生活圈月票通勤吃到飽方案，台中市府喊出每月299元的全國最低票價，不過高雄市區也提出月票399元方案，7月起還加入台鐵服務。立委何欣純上午批評台中市府方案未包含台鐵，不了解通學、通勤族的實際需求。交通局長葉昭甫說，交通部原先並未提到可以將台鐵納入。

葉昭甫說，經各方討論，很樂見交通部進一步說明是可以納入的，且在市長盧秀燕已說明「不管怎樣，台中市一定會是最低價」下，交通局會進一步研議並提出方案。

交通部表示，各縣市月票訂價應以通勤搭乘公共運輸平均支出3至5折為原則，若低於3折票價，差額應由各縣市政府或客運業者負擔。公路總局表示，在台鐵及公路客運票價差額均以中央補助90%為原則。

交通部長王國材也為此舉例說，因為進出站刷卡都有紀錄，假設有人每月搭乘價格為2000元，定價就不能低於3折的600元，若為2折、1折就要由地方負擔，而草案已於上周發給各地方政府，呼籲共同遵循。

何欣純說，她2月即在立法院提出月票通勤族299元方案，而且一定要包含台鐵，市府後來也提出號稱「全國破盤最低價」還沾沾自喜的299元方案，但裡面並未包含台鐵，不僅令她傻眼，也令很多台中市的通勤族傻眼。

她說，市府根本不了解台中市通學、通勤族的實際需求，這不是市民吃不吃虧的問題，也不是用政治術語來混淆的問題，而是市府沒有完整規畫，提出了完全不可行的方案，沒有辦法解決通學、通勤族的需求。台中市政府應該要加油，請趕快調整、修正，提出完整可方案送中央，她會全力支持。

台中市 台鐵 通勤族

延伸閱讀

替球迷顧喉嚨也顧農民 何欣純今送500盒枇杷

經典賽／祭品兌現 台中明發放500盒枇杷、500份雞排

經典賽／祭品文加碼 何欣純：再贏古巴送500盒新鮮枇杷

經典賽／何欣純發「祭品」：顧喉「新鮮枇杷」300盒

相關新聞

新北永和自助餐6菜、3肉「要價600元」 老闆：我們是高級自助餐

有民眾日前在臉書社團爆料公社發文，表示在新北市永和區某自助餐夾了6樣配菜、3樣主食、2碗飯，竟然要價600元，稱「這樣6...

彰化不二坊蛋黃酥每顆漲5元 另3家名店按兵不動

彰化市中正路排隊名店「不二坊蛋黃酥」帶起蛋黃酥商機，造就新興蛋黃酥業者，讓消費者有不同選擇，在不二坊宣布從四月一日起，每...

長庚經營土城醫院登最虧錢醫院 高層親曝三大虧損原因

林口長庚醫院連6年成為全國最賺錢醫院，最虧錢醫院則是委託長庚醫院經營的新北市土城醫院，形成最賺錢與最虧錢的都與長庚有關。...

防制空汙環署修空汙費率 環團批太寬鬆、漲幅不足

環保署今年2月1日預告修正「固定汙染源空氣汙染防制費收費費率」草案，祭出棒子與蘿蔔，除新增空汙大戶費率，調升空汙季費率，...

西班牙男到蘭嶼玩險丟小命 醫師提醒春天出遊要注意

別來無「恙」嗎？這句自古以來的問候語，其中「恙」指的就是恙蟲，未治療甚至可能引發死亡，在春天外出郊遊踏青，要特別避免恙蟲...

國門開放出國人數驟增 私帶菸酒轉賣最重罰50萬

近期國門開放，出國人數驟增。北市財政局提醒，民眾自境外攜帶回國的免稅菸酒，只能自用或餽贈，不得轉賣，否則將以販賣私菸私酒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦