熱播韓劇／《黑暗榮耀》第二季單日聲量飆破萬！網點名「3演員」演技超越宋慧喬：瘋到毛骨悚然

文／姜雅馨

熱播韓劇《黑暗榮耀》在上週五（10日）正式於Netflix平台上架，播出短短幾天就造成轟動，隨著宋慧喬飾演的文同珢復仇線不斷理出脈絡，劇情更是讓觀眾看完不斷拍手叫好，除了是近期Netflix單日台灣Top10節目冠軍，同時也穩坐《DailyView網路溫度計》韓劇網路口碑排行榜冠軍，現在就讓我們一起來看《黑暗榮耀》必看的亮點有哪些吧！

▲「黑暗榮耀」位居網路溫度計的韓劇網路口碑第1名。

image source:《DailyView網路溫度計》韓劇網路口碑排行（2022/12/13~2023/03/12)

Netflix熱播韓劇《黑暗榮耀》展開18年復仇計畫！



《黑暗榮耀》描述女主角文同珢（宋慧喬飾演）高中時期遭受朴涎鎮（林智妍飾演）、全宰寯（朴成勳飾演）、李蓑羅（金赫拉飾演）、崔惠程（車珠英飾演）及孫慏梧（金建宇飾演）嚴重霸凌，在文同珢媽媽鄭美熙（朴志雅飾演）收錢替女兒簽署自願退學同意書後，文同珢絕望之餘一度想嘗試跳江輕生，後來下定決心展開復仇之路，在工廠擔任女工、考取教師資格後，她也順利見到在高中當年許下願望、長大成人的朴涎鎮等人，文同珢接著成為朴涎鎮女兒河藝率（吳智律飾演）的班導，在劊子手朱如炡（李到晛飾演）、幫傭姜賢南（廉惠蘭飾演）幫助下，正式展開她佈局18年的報仇計畫。

▲Netflix熱播韓劇《黑暗榮耀》劇照。

image source:翻攝IG／netflixkr

《黑暗榮耀》3名女演員演技超越宋慧喬？網：瘋成這樣真的毛骨悚然

南韓人氣論壇《theqoo》有網友11日以「《黑暗榮耀》劇中最會演戲的3名演員」為題發文，原PO放上林智妍飾演朴涎鎮、廉惠蘭飾演姜賢南及朴志雅飾演「文同珢媽媽」鄭美熙劇照，並寫下「其他演員也都演得很好，但這3位演技太令人瘋狂了」。

許多網友對於3人演技也深有共鳴，「我也覺得同珢媽媽很瘋，但她的演技真的很好」、「同珢媽媽真的很會演戲，看到她瘋成這樣真的覺得毛骨悚然」、「宋慧喬的媽媽演得太真實了，讓人看了跟著壓力山大」、「看過很多次廉惠蘭的演技，連動作都非常好」、「姜賢南阿姨最棒」、「演崔惠程婆婆的演員演技也很好，雖然畫面不多但是衝擊力很大」、「蓑羅、惠程、涎鎮這3人真的演得很好」、「真的沒有一個人做不到，大家的演技都很好」、「她們3個人演技真的很好」。

▲Netflix熱播韓劇《黑暗榮耀》劇照／林智妍飾演朴涎鎮

image source:翻攝YouTube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아

▲Netflix熱播韓劇《黑暗榮耀》劇照／廉惠蘭飾演姜賢南

image source:翻攝YouTube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아

▲Netflix熱播韓劇《黑暗榮耀》劇照／朴志雅飾演鄭美熙

image source:翻攝YouTube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아

《黑暗榮耀》第二季聲量單日飆破萬！觀眾：演技真的絕

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近半年「黑暗榮耀」網路聲量趨勢，從去（2022）年12月30日首播後《黑暗榮耀》在網路上話題不斷，3月12日不論是在YouTube頻道還是臉書《NETFLIX新台灣討論區（非官方）》、PTT韓劇版都掀起廣大討論，更是有網友表示「我近期終於看過最爽的一部復仇劇了，我太感動了！沒有爛尾！我想到《黑話律師》跟《財閥家的小兒子》，你們的復仇都弱爆了」、「阿珠媽特派員演技真的絕」、「姜賢南在家暴老公死的時候要哭又忍不住笑，真的很極致的讚賞」、「一口氣看完後8集，很爽」，當日網路聲量也來到10,333筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

從近半年「黑暗榮耀」熱門關鍵字則可見宋慧喬、角色、演員、演技、導演、霸凌、復仇、期待、好看、話題，Netflix除了在《黑暗榮耀》找來宋慧喬擔任女主角成為話題，每位演員用精湛演技呈現角色真實面貌也驚艷不少觀眾，雖然導演身陷霸凌爭議，不過以霸凌、復仇為元素的韓劇也讓觀眾看完給予期待、好看等正面評價。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年12月13日至2023年03月12日。

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