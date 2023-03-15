Netflix熱播韓劇《黑暗榮耀》從頭到尾都唸錯？「6角色」正確注音驚呆網友：可能被當學測考題

文／姜雅馨

熱播韓劇《黑暗榮耀》第二季於10日上架後，許多鐵粉紛紛湧進Netflix系統，導致一度造成當機情況，也有網友趁著週休假期一天嗑完16集劇情，網路討論度不斷沸騰下，不僅《黑暗榮耀》第二季播出後躍上Netflix本日台灣TOP10節目冠軍，在《DailyView網路溫度計》韓劇網路口碑排行榜也穩佔第1名寶座。

隨著結局釋出，有觀眾赫然發現《黑暗榮耀》演員的姓名用字太過冷門，導致台灣觀眾多半無法唸出正確注音，現在就趕快跟著小編一起來看看你到底有沒有唸對吧！

▲「黑暗榮耀」位居網路溫度計的韓劇網路口碑第1名。

image source:《DailyView網路溫度計》韓劇網路口碑排行（2022/12/13~2023/03/12)

從第一季唸錯到第二季？《黑暗榮耀》角色名你都唸對了嗎？

一名網友在Dcard閒聊版分享文同珢、朴涎鎮、全宰寯、李蓑羅、孫慏梧及朱如炡的姓名，透露自己國文不太好，「裡面很多字真的很冷門，或是明明知道是『ㄨˊ』但還是會想唸成『ㄨˋ』」。

以下為《黑暗榮耀》角色正確注音：

文同珢：ㄨㄣˊㄊㄨㄥˊㄧㄣˊ

朴涎鎮：ㄆㄧㄠˊㄒㄧㄢˊㄓㄣˋ

全宰寯：ㄑㄩㄢˊㄗㄞˇㄐㄩㄣˋ

李蓑羅：ㄌㄧˇㄙㄨㄛˉㄌㄨㄛˊ

孫慏梧：ㄙㄨㄣˉㄇㄧㄥˇ ㄨˊ

朱如炡：ㄓㄨˉㄖㄨˊㄓㄥˉ

▲Netflix熱播韓劇《黑暗榮耀》角色漢文名字太難唸引起Dcard網友熱烈討論。

image source:翻攝Dcard

《黑暗榮耀》角色名太難唸！觀眾直接取綽號：我都叫他孫悟空

貼文曝光後也引來許多觀眾留言討論，「一直在心裡叫李ㄙㄨㄟˉ羅」、「垂涎三尺不就這個涎嗎？蓑衣、梧桐樹，只有女主角的真的一時反應不出來唸什麼」、「看完兩季只有孫跟全唸對」、「我都叫他孫悟空」、「我都稱他們為女主角、女主播、色弱男、吸毒女、空姐女XD」、「ㄣ、ㄥ真的都是涎鎮不能靠近的人」，但也有人表示「珢也可以讀ㄍㄣˋ喔，感覺比較接近韓文的讀音」、「很有可能被當成學測會考考題」、「都唸韓文就沒這問題ㄌ」。

▲Netflix熱播韓劇《黑暗榮耀》文同珢（宋慧喬飾演）、朱如炡（李到晛飾演）。

image source:翻攝IG／netflixkr

▲Netflix熱播韓劇《黑暗榮耀》朱如炡（李到晛飾演）。

image source:翻攝IG／netflixkr

韓文名為何這麼難唸？其實每個南韓人都有獨特漢名

根據《creatrip》網站解釋，儘管使用韓文會出現許多菜市場名，但一個韓文字卻可以被翻譯成多種漢字，像是「진」可被翻譯成真、鎮、振等漢字、「지」可被翻成智、志、池等漢字，漢字主要提供南韓國民在正式文件登錄時使用。

此外，多數南韓人身分證上都會出現韓文與漢字姓名，但南韓政府規定名字最多只能取5個字，若姓氏為複姓，南韓人名字最長也僅有7個字；自從2005年起南韓政府宣佈可以改名後，許多不滿意自己姓名的人，經由算名後更改羅馬拼音和韓文姓名相同的「漢名」，除了希望能夠轉變運勢，也可省去更改韓文姓名造成的不便，不過由於南韓改名最快是2個月以上起跳，所以南韓人不會出現像台灣人因為壽司郎「鮭魚之亂」跑去改名的現象。

image source:示意圖／pexels

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