林口長庚蟬聯最賺錢醫院 成大附醫、義大醫院首進前五

林口長庚醫院連續6年為全國最賺錢醫院。衛福部健保署今公布110年，225家醫療院所財報及醫療服務申報情形，林口長庚整體結餘34.79億元，雖較前一年43.47億元，衰退8.68億元，但仍蟬聯第一；中國醫藥大學附設醫院則蟬聯醫務最賺錢醫院，結餘18.77億元，較前一年20.47億元，減少1.7億元。成大附醫、義大醫院則首度進入前五名，研判與非醫務收入增加有關，而台大醫院整體結餘則從109年第4名19.93億元，跌落至第8名的11.07億元。

健保署醫務管理組副組長劉林義說，今公開110年領取健保費用2億元、225家院所財務報告，包括醫學中心19家、區域醫院81家、地區醫院121家；基層診所3家為遠東聯合診所、書田診所及安慎診所，以及1家醫事檢驗所為登全醫事檢驗所。總計賺錢醫院有201家，占比為89.3%、24家虧損。

經與109年相較，110年在整體收支有結餘家數占率，較109年微幅提升，自86.3%提升至89.3%，而醫務收支來看結餘家數占率，也從71.4%上升至72.4%，顯示政府因應疫情於當年投注約5%總額特別預算挹注，支撐醫界共渡疫情難關，確保民眾仍能獲得醫療服務。

依健保署統計，整體結餘金額前3家醫院排名與109年維持不變，為林口長庚34.79億元、高雄長庚32.63億元、中國附醫23.53億元，但成大附醫17.37億元、義大醫院13.89億元為新。另遠東聯合診所整體結餘1.16億元、書田診所3100萬元及安慎診所2200萬元，以及登全醫事檢驗所1600萬元。

劉林義說，就整體結餘金額排名發現，成大附醫從109年第14名6.41億元，竄升至第4名17.37億元，其中業外收入的雜項收入9.5億元最多；義大醫院則從109年第15名6.36億元，上升至第5名13.89億元，其中以投資收入增加5億元最多，另於利息收入增加1600萬元。台大醫院整體結餘則從109年第4名19.93億元，跌落至第8名的11.07億元，主因是醫務結餘金額較前一年減少10.84億元有關。

進一步分析發現，110年醫務賺最多的前五名是中國附醫18.77億元，高醫附醫14.16億元，彰化基督教醫院7.48億元、北市聯醫7.28億元、高雄長庚7.18億元。另就非醫務賺最多醫院前5名為林口長庚37.27億元、高雄長庚25.45億元、成大附醫14.87億元、台北榮總11.38億元、義大醫院10.83億元。其中成大附醫及義大醫院非醫務結餘較前一年都大幅成長，研判可能也是整體結餘排名上升的原因。