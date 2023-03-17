3月補班「修羅場」，三明治族群最崩潰！她靠「1好物」撐住

補班日又來啦！3月只有月休7天，再碰上31天的大月，崩潰的上班族一片哀鴻遍野，尤其三明治族群每天都得一大清早起床準備、送孩子上學，身扛照顧一家大小的壓力，更是大喊身體吃不消。網友們在社群中紛紛大呼「補班補到心好累啊！！」，也有開玩笑的說：「這時候就可以看得出來，平時有沒有在保養身體啦！」

三明治族群遇上補班，壓力加休息不足，深感日常保健的重要。 圖／Shutterstock 提供

美國醫生推薦No.1 Omega-3聖品

在勞心勞力的補班「修羅場」中，維持好的代謝循環、保持健康活力是關鍵。許多人會選擇含Omega-3的保健食品，來補充忙碌的生活中較難充足攝取的健康脂肪酸。近期知名賣場爆紅夯品——美國醫生推薦No.1磷蝦油(註1)當中的omega-3和蝦紅素能幫助調節體質促進代謝，因此受到許多品牌鐵粉大力推薦，也在上班族、主婦圈中爆紅瘋傳。

40歲、育有一雙兒女的職業婦女陳太太表示，身為家中的經濟支柱，需要特別重視自己的健康，磷蝦油一顆就包含「蝦紅素、磷脂質、DHA、EPA」4大關鍵成分，「每天使用一顆，就能一次補充4種關鍵成分保養身體，尤其我下班後接著要打理家中大小事非常耗體力，真的需要好好保養身體，維持健康狀態。」

MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊含有「蝦紅素、磷脂質、DHA、EPA」4大關鍵成分。 圖／MegaRed 提供

選購指南：觀察磷脂質含量

磷蝦油之所以從歐美風靡到亞洲，被視為新一代Omega-3聖品，主要是因為其保健效果十分多元，可以調節生理機能、支援邏輯反應，並且幫助代謝，非常適合壓力大的上班族、需要維持身體代謝者、需要大量體力和思緒清晰的上班族，以及樂齡族作為日常保健使用。

據了解，磷蝦油脂肪酸為磷脂質結構，故相對較好吸收。在選購磷蝦油時，需注意成分標示，建議可選擇磷脂質含量豐富的產品，有助支持良好吸收。

美國醫生推薦No.1 MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊，磷脂質含量高達52%，4週支持體內Omega-3含量，因此廣受消費者喜愛。 圖／黎允之 提供

原裝進口！高優質營養+吸收率

過去許多人出國旅行時都會順道採購美國品牌優質磷蝦油，現在只要到知名賣場，就能買到由美國專業保健大廠Schiff出品、100%原裝進口的MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊。每顆含有750mg磷蝦油，可提供225mg的Omega-3脂肪酸(DHA+EPA)，4週支持體內Omega-3含量；而且磷脂質含量高達52%，磷脂質占比相較市面上多數磷蝦油產品表現亮眼，讓所含的營養精華吸收轉換，幫助調整體質，維持健康循環，儲備機能調節力。

南極磷蝦是來自海洋的珍貴禮物，位於海洋生物鏈底層，純淨海域不易有汙染物殘留。MegaRed精萃磷蝦油遵循嚴謹的捕撈配額，並通過英國非營利組織MSC海洋管理委員會第三方認證，致力維護生態平衡，重視環境永續，讓消費者吃得安心無負擔。

補班補到心慌慌，想打造健康體力維持效率？就讓MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊來支援前線！3/20-3/30在知名賣場限時優惠中，每瓶折價$200，趁優惠入手、補貨最划算，幫助維持好活力、好氣色，照顧自己和家人的健康。

(註1)：IQVIA2020 Dec 針對美國醫生訪問數據