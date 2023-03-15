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奧萬大4月螢光閃耀 夜遊賞螢秘境預約要趁早

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
奧萬大賞螢季期間有探索奧萬大的賞螢熱點或生態環境等活動。圖／奧萬大森林遊樂區提供
奧萬大賞螢季期間有探索奧萬大的賞螢熱點或生態環境等活動。圖／奧萬大森林遊樂區提供

南投仁愛奧萬大國家森林遊樂區，每年4月進入螢火蟲繁殖季，今年賞螢活動將於4月17日登場，除每晚固定舉辦「拜訪火金姑」，引導遊客探索賞螢熱點，並限量開放預約「來去森林住一晚，賞螢趣」，帶旅客了解螢火蟲棲地及生態習性。

奧萬大森林遊樂區指出，該園區位於中海拔，生態豐富，更在多層次棲地維護下，營造良好的螢火蟲棲息環境，在奧萬大發現的螢火蟲種類紀錄有黑翅螢、紅胸黑翅螢、小紅胸黑翅螢等13餘種，賞螢季時滿山點點螢光，彷彿置身於螢河中。

而每年4至5月是螢火蟲的求偶行為大發生時期，透過此起彼落的閃閃螢光，是雄螢發出的求偶訊號，等待者雌螢的回答。今年的賞螢季將於4月17日起至5月7日，期間每晚固定舉辦『拜訪火金姑』，引導住宿及現場遊客探索奧萬大的賞螢熱點。

此外，奧萬大森林遊樂區今年也與自然教育中心合作，在賞螢季推出全新的「來去森林住一晚，賞螢趣」系列，該中心表示，該遊程將由專業環境教育教師帶領，觀察螢火蟲的棲地環境，認識其生態習性，寓教於樂的讓遊客學習螢火蟲知識。

奧萬大森林遊樂區表示，「來去森林住一晚，賞螢趣」活動已於台灣山林悠遊網開放預約，3月17日前報名還享有早鳥優惠價，限量開放3梯次，活動詳情可至台灣山林悠遊網，或至奧萬大自然教育中心臉書粉絲專頁或電洽049-2974499 洪小姐。

奧萬大賞螢季閃閃螢光此起彼落。圖／奧萬大森林遊樂區提供
奧萬大賞螢季閃閃螢光此起彼落。圖／奧萬大森林遊樂區提供
奧萬大賞螢季閃閃螢光此起彼落。圖／奧萬大森林遊樂區提供
奧萬大賞螢季閃閃螢光此起彼落。圖／奧萬大森林遊樂區提供

賞螢 螢火蟲 奧萬大

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