奧萬大4月螢光閃耀 夜遊賞螢秘境預約要趁早

南投仁愛奧萬大國家森林遊樂區，每年4月進入螢火蟲繁殖季，今年賞螢活動將於4月17日登場，除每晚固定舉辦「拜訪火金姑」，引導遊客探索賞螢熱點，並限量開放預約「來去森林住一晚，賞螢趣」，帶旅客了解螢火蟲棲地及生態習性。

奧萬大森林遊樂區指出，該園區位於中海拔，生態豐富，更在多層次棲地維護下，營造良好的螢火蟲棲息環境，在奧萬大發現的螢火蟲種類紀錄有黑翅螢、紅胸黑翅螢、小紅胸黑翅螢等13餘種，賞螢季時滿山點點螢光，彷彿置身於螢河中。

而每年4至5月是螢火蟲的求偶行為大發生時期，透過此起彼落的閃閃螢光，是雄螢發出的求偶訊號，等待者雌螢的回答。今年的賞螢季將於4月17日起至5月7日，期間每晚固定舉辦『拜訪火金姑』，引導住宿及現場遊客探索奧萬大的賞螢熱點。

此外，奧萬大森林遊樂區今年也與自然教育中心合作，在賞螢季推出全新的「來去森林住一晚，賞螢趣」系列，該中心表示，該遊程將由專業環境教育教師帶領，觀察螢火蟲的棲地環境，認識其生態習性，寓教於樂的讓遊客學習螢火蟲知識。