公共運輸月票縣市低價戰 王國材：低於3折地方負擔

中央促進公共運輸使用方案在北中南推出通勤通學月票，其中，中彰投苗規劃市內通勤吃到飽299元、跨區通勤699元；高雄也傳出市區月票399方案納入台鐵，交通部長王國材今出席2023年鐵路模範勞工表揚大會受訪強調，若定價標準低於月票原先費用3折就要由地方自己負擔。

王國材表示，根據交通部執行行政院促進公共運輸使用方案補助作業要點(草案)，月票方案的台鐵及公路客運票價差額就是由中央補助9成，但定價標準不能低於月票原先費用3折，他舉例，因為進出站刷卡都有紀錄，像有人每月搭乘價格為2000元，定價就不能低於3折的600元，若為2折、1折就要地方負擔，上周已經將要點草案給地方。

另外，針對松山機場4月1日起試辦多元計程車可於航廈出口指定點載客，引發原先機場排班計程車反彈。王國材則說，排班很辛苦，有其他人來分生意確實會引發反彈，松山機場及民航局應該跟排班計程車司機加強溝通，讓大家都能接受這樣的想法。