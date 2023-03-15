快訊

國軍骨董潛艦有納粹德國「血統」 孔雀魚級名又何來？

涉護航鏡電視取得執照 NCC主委陳耀祥移交北檢偵辦

不想婚卻被「保險套」亂了人生規畫…9種避孕法PK 這種失敗率最高

台鐵公司明年1月掛牌 王國材曝：15子法剩這項未達共識

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，台鐵公司化15項子法大致確定，剩最後1項政府負擔債務還在討論。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材表示，台鐵公司化15項子法大致確定，剩最後1項政府負擔債務還在討論。記者周湘芸／攝影

台鐵公司目標明年1月掛牌，交通部長王國材今出席2023年鐵路模範勞工表揚大會受訪表示，台鐵公司化15項子法大致確定，剩最後1項政府負擔債務還在討論，並找尋北、中、南、東辦公地點、地區營運中心；針對員工優退離草案恐引發離職潮，他則說，這方面不太擔心，台鐵局評估離職員工不會太多，會隨時注意動態以調整人力因應。

王國材表示，台鐵公司化經勞資雙方討論，15項子法大致確定，剩最後1項政府負擔債務還在討論，希望趕快確定，至於北、中、南、東辦公地點、地區營運中心都還在找，目標一樣明年1月1號掛牌；董事會的部分近期有在想名單，包括董事長、總經理等，除了有3位勞工董事，也有各單位代表，期待董事會能協助公司在經營上更有幫助。

針對員工優退離草案，根據台鐵局規畫，只要符合明年7月16日屆齡退休員工，提前選在1月退休，最多可領7個月薪資，2月退休可領6個月，3月退休則是5個月，以此類推，6月退休則可領2個月薪資，若7月才退休或離職則無優退離方案。台鐵企業工會先前指出，此方案恐會在明年1月出現離職潮，屆時人力可能出問題，

王國材表示，方案已經確定，還是要看員工對公司化未來的信心，這方面不太擔心，台鐵局也有評估，認為離職員工不會太多，會隨時注意動態以調整人力因應，包括鐵路從業人員特考明年會按照進度進行。

台鐵公司化 離職 王國材

延伸閱讀

基捷分攤款報復敗選？ 綠營：快去籌款

兩岸恢復10直航點 王國材：好的開始盼繼續發展

謝國樑批選前就知基捷漲價 王國材：2月初經費確定

基隆捷運負擔53.85億 王國材：分年編列負擔不大

相關新聞

花蓮推清明連節返鄉火車 可至縣府民政處購票

花蓮縣政府為方便民眾返鄉祭祖，清明連假規畫兩列次返鄉火車，3月31日晚間返鄉、4月5日返工，為方便中南區民眾，花蓮到玉里...

桃機3月31日起將收轉機費

疫情前，桃園機場一年過境旅客達二九六萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機三月卅一日起將向每位過境客收「轉機過...

中巿生活圈通勤月票299不能搭火車？ 何欣純：會全力支持納入台鐵

中央為了促進公共運輸使用，預計推出3個生活圈月票通勤吃到飽方案，台中市府喊出每月299元的全國最低票價，不過高雄市區也提...

清明節連假國5易壅塞 多利用公共運輸及替代避塞車

依交通部高速公路局統計，國5雪山隧道南向前十名全日交通量，清明節連假首日即佔八成；今年清明節連假又長達五天，高公局預估連...

林口長庚蟬聯最賺錢醫院 成大附醫、義大醫院首進前五

林口長庚醫院連續6年為全國最賺錢醫院。衛福部健保署今公布110年，225家醫療院所財報及醫療服務申報情形，林口長庚整體結...

奧萬大4月螢光閃耀 夜遊賞螢秘境預約要趁早

南投仁愛奧萬大國家森林遊樂區，每年4月進入螢火蟲繁殖季，今年賞螢活動將於4月17日登場，除每晚固定舉辦「拜訪火金姑」，引...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦