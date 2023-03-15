台鐵公司明年1月掛牌 王國材曝：15子法剩這項未達共識

台鐵公司目標明年1月掛牌，交通部長王國材今出席2023年鐵路模範勞工表揚大會受訪表示，台鐵公司化15項子法大致確定，剩最後1項政府負擔債務還在討論，並找尋北、中、南、東辦公地點、地區營運中心；針對員工優退離草案恐引發離職潮，他則說，這方面不太擔心，台鐵局評估離職員工不會太多，會隨時注意動態以調整人力因應。

王國材表示，台鐵公司化經勞資雙方討論，15項子法大致確定，剩最後1項政府負擔債務還在討論，希望趕快確定，至於北、中、南、東辦公地點、地區營運中心都還在找，目標一樣明年1月1號掛牌；董事會的部分近期有在想名單，包括董事長、總經理等，除了有3位勞工董事，也有各單位代表，期待董事會能協助公司在經營上更有幫助。

針對員工優退離草案，根據台鐵局規畫，只要符合明年7月16日屆齡退休員工，提前選在1月退休，最多可領7個月薪資，2月退休可領6個月，3月退休則是5個月，以此類推，6月退休則可領2個月薪資，若7月才退休或離職則無優退離方案。台鐵企業工會先前指出，此方案恐會在明年1月出現離職潮，屆時人力可能出問題，

王國材表示，方案已經確定，還是要看員工對公司化未來的信心，這方面不太擔心，台鐵局也有評估，認為離職員工不會太多，會隨時注意動態以調整人力因應，包括鐵路從業人員特考明年會按照進度進行。