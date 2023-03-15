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今起3天回暖好天氣 周末迎東北季風這2地有雨

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今起3天回暖好天氣 周末迎東北季風這2地有雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天至周五(17日)各地晴時多雲，白天逐日續升，天氣漸熱，日夜溫差很大。本報資料照
今天至周五(17日)各地晴時多雲，白天逐日續升，天氣漸熱，日夜溫差很大。本報資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天(15日)至周五(17日)各地晴時多雲，因輻射冷卻效應，日夜溫差很大，周六、日微弱鋒面掠過、東北季風影響，大台北及東半部有局部短暫雨，北台稍轉涼，中南部影響小。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，台灣上空雲層稀疏，東側海面有降水回波，各地無降雨。因「輻射冷卻」作用，中南部及花東部分地區低溫較昨日低，截至清晨4點53分各地區平地最低氣溫為北部(桃園大溪區)11.4度，中部(雲林崙背鄉)12.8度，南部(台南後壁區、高雄內門區)13.3度，東部(花蓮壽豐鄉)11.4度。

吳德榮表示，根據最新(14日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天至周五(17日)各地晴時多雲，因「輻射冷卻」效應，清晨氣溫明顯偏低，白天逐日續升，天氣漸熱，日夜溫差很大；周四、五西半部清晨易起霧。今各地區平地氣溫為北部11至27度，中部13至29度，南部13至30度，東部11至29度。

他指出，根據最新模式模擬顯示，周六(18日)微弱鋒面掠過、東北季風影響，大台北及東半部轉偶有局部短暫雨，北台稍轉涼，中南部影響很小。下周日(19日)持續受微弱東北季風影響，大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率，北台稍涼，中南部晴時多雲，日夜溫差大。

他也說，根據最新模式模擬顯示，下周一起南方氣團逐漸增強，天氣逐日回暖，西晴東偶雨，下周二、三(21、22日)各地晴朗穩定、易有霧。

東北季風 吳德榮 輻射

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