友善家庭聯盟高峰會登場 12歐洲商會成員打造彈性職場

歐洲商會（ECCT）友善家庭聯盟（FFA）今（3月14日）上午首次舉辦「2023友善家庭聯盟高峰會」，主題為「ESG中的『S』-永續人口，永續經濟- 僱主如何發揮影響力並成為典範」，希望建立合作平台、凝聚各方合作，為台灣低出生率、高齡化人口及人才短缺等困境，提出建言，尋求可能的解決方案。

在歐洲在台協會主席尹容（Giuseppe Izzo）、歐洲經貿駐台辦事處代表高哲夫處長（Filip Grzegorzewski）等人致詞後，國家發展委員會副主委施克和，以及衛福部政務次長李麗芬，分別發表「台灣永續發展面臨的人口挑戰」及「推動人口增長的家庭友善政策」等專題演說，共同為台灣成為友善家庭職場環境盡份心力。

與會的業界代表則建議，為了永續人口發展、永續經濟，政府及企業應該積極營造更有彈性的工作環境，包括，彈性工時、彈性工作場域，讓員工能在工作與生活之間達到平衡。另有專家提出勞動法改革建議，勞動部應該改為人資部，並制訂新的勞動標準，以創造家庭友善的工作環境。

默克醫療保健事業體台灣總經理暨默克香港與澳門董事長、歐洲商會友善家庭聯盟聯合主席余文慧Boonhuey Ee發表「永續人口和永續經濟」專題演說，她表示，ESG 的『S』聯繫企業和社會之間的發展，並影響未來的社會經濟成長、企業與國家永續。

余文慧強調，默克與友善家庭聯盟攜手倡議友善家庭政策，希望有效地嘉惠僱主與員工。歡迎各企業踴躍加入友善家庭聯盟，共同為國人打造兼顧家庭和事業的環境，以促進人才發展及提升生育率，進而邁向社會各層面的永續與繁榮。

2022年，台灣連續三年人口下降，出生率創新低，死亡率則創下新高，預估2025年，台灣65歲以上老年人口將占總人口的五分之一，成為超高齡社會。台灣少子化問題嚴重，衛福部已提出眾多獎勵政策。而隨著政府釋出多樣政策鼓勵民眾成立家庭與生育，余文慧建議，企業可配合政策共同為員工打造友善家庭的職場。

余文慧亦認為，除了政府提供的政策外，企業也應積極為員工建立能夠平衡家庭與工作的職場環境，不僅更能徵才與留才，也能讓人口永續得以發展。

歐洲國家和企業在提供育嬰假、兒童照護、勞動標準和工作場所政策、生殖保健、老年照護，以及促進工作與家庭生活的平衡發展等方面，表現優異，堪稱全球領導者，透過這次經驗分享，友善家庭聯盟希望促進政府、企業和非政府組織之間的合作，一同打造更友善的家庭職場環境。