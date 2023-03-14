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讓移工走進台北故宮 One-Forty跨界推動文化平權

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
在台移工們一起走進故宮。印尼移工 Kirana Larasati說，走近故宮博物院裡感到很吃驚，被排列得非常漂亮和整齊的古代收藏品嚇到了，看到擁有悠歷史的文物則有無限感激。圖/One-Forty提供
在台移工們一起走進故宮。印尼移工 Kirana Larasati說，走近故宮博物院裡感到很吃驚，被排列得非常漂亮和整齊的古代收藏品嚇到了，看到擁有悠歷史的文物則有無限感激。圖/One-Forty提供

博物館是文化平權推動的重要燈塔。致力於移工教育的非營利組織One-Forty與國立故宮博物院跨界合作，讓移工走進故宮，除了拍攝影片介紹前往乘車資訊、故宮紀念品，也製作學習單介紹故宮鐘鼎上的金文圖像，更意外開啟移工與雇主間的友善互動，相約遊故宮。

「故宮作為政府預算百分百支持的單位，故宮不應該只服務主流受眾，更要去觸及更多元的少數族群。」回顧合作契機，故宮教育推廣科科長康綉蘭指出，近年故宮體認到移工與新移民在台灣的人數漸增，已經成為國內一個不可忽視的客群，再加上政府推動新南向政策，故宮也要在文化交流上開展東南亞觀眾。

故宮因此找上One-Forty，開啟長達三年的合作計畫。One-Forty創辦人陳凱翔特地為故宮舉辦「博物館參觀設計工作坊」，將平時與移工相處的經驗融入工作坊中，帶領參與者站在移工角度，了解移工在逛博物館可能面臨的困難與考驗，並設計出一套移工友善的博物館參觀方案。

One-Forty說，合作之初，為了讓移工認識故宮、了解如何前往，One-Forty拍攝印尼語影片向移工介紹如何從台北車站搭車前往故宮博物院參觀，次年更進一步延伸到移工搭飛機經驗，介紹乘機適用的故宮特色紀念品，如「墜馬髻」頸枕、「本宮乏了」眼罩，賦予文物新的目光與價值。

陳凱翔說，One-Forty每年都會寄出千份「好書伴學習包」，讓全國各地移工工作之餘學習中文。2021年學習包加入了一份學習單，介紹12 個出現在故宮鐘鼎上的金文圖像，讓移工利用休假日前往故宮，找到毛公鼎、散氏盤上對應的金文，為學習帶來更深刻的印象與記憶。

不只移工學員常與同學相約到故宮旅遊、走進故宮，也意外創造移工與雇主友善的互動。像是一位印尼移工Naida Eka說道，她與雇主分享到故宮的觀展經驗時，沒想到身為台灣人的雇主竟沒有去過故宮，因而與雇主相約下次到故宮旅遊。

收到One-Forty學習單的移工學生，可以到故宮青銅器展區，找到文物上一個個課本裡的中文字。圖/One-Forty提供
收到One-Forty學習單的移工學生，可以到故宮青銅器展區，找到文物上一個個課本裡的中文字。圖/One-Forty提供

國立故宮博物院 移工 博物館

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