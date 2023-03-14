讓移工走進台北故宮 One-Forty跨界推動文化平權

博物館是文化平權推動的重要燈塔。致力於移工教育的非營利組織One-Forty與國立故宮博物院跨界合作，讓移工走進故宮，除了拍攝影片介紹前往乘車資訊、故宮紀念品，也製作學習單介紹故宮鐘鼎上的金文圖像，更意外開啟移工與雇主間的友善互動，相約遊故宮。

「故宮作為政府預算百分百支持的單位，故宮不應該只服務主流受眾，更要去觸及更多元的少數族群。」回顧合作契機，故宮教育推廣科科長康綉蘭指出，近年故宮體認到移工與新移民在台灣的人數漸增，已經成為國內一個不可忽視的客群，再加上政府推動新南向政策，故宮也要在文化交流上開展東南亞觀眾。

故宮因此找上One-Forty，開啟長達三年的合作計畫。One-Forty創辦人陳凱翔特地為故宮舉辦「博物館參觀設計工作坊」，將平時與移工相處的經驗融入工作坊中，帶領參與者站在移工角度，了解移工在逛博物館可能面臨的困難與考驗，並設計出一套移工友善的博物館參觀方案。

One-Forty說，合作之初，為了讓移工認識故宮、了解如何前往，One-Forty拍攝印尼語影片向移工介紹如何從台北車站搭車前往故宮博物院參觀，次年更進一步延伸到移工搭飛機經驗，介紹乘機適用的故宮特色紀念品，如「墜馬髻」頸枕、「本宮乏了」眼罩，賦予文物新的目光與價值。

陳凱翔說，One-Forty每年都會寄出千份「好書伴學習包」，讓全國各地移工工作之餘學習中文。2021年學習包加入了一份學習單，介紹12 個出現在故宮鐘鼎上的金文圖像，讓移工利用休假日前往故宮，找到毛公鼎、散氏盤上對應的金文，為學習帶來更深刻的印象與記憶。