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精準醫療成趨勢 口腔顎面外科學會年會邀9國專家交流

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
口腔顎面外科學會3月11至12日舉辦第19屆第一次會員大會暨第35次學術研討會，邀請來自9個國家專家來台交流。圖／口腔顎面外科學會提供
口腔顎面外科學會3月11至12日舉辦第19屆第一次會員大會暨第35次學術研討會，邀請來自9個國家專家來台交流。圖／口腔顎面外科學會提供

當癌症不再是絕症，如同慢性疾病須與之共存，精準醫療更成重要趨勢。口腔顎面外科學會3月11至12日舉辦第19屆第一次會員大會暨第35次學術研討會，今年主題「Future In Hand掌握未來」，邀請來自9個國家專家來台交流，包括近年口腔顎面外科手術應用電腦輔助精準治療經驗，也讓國際看到台灣口腔顎面外科醫療實力。

口腔顎面外科學會理事長鄭世榮表示，學會十分重視國際交流，歷經3年新冠疫情後，今年年會首次邀請外賓參與，包括來自美國、加拿大、德國、日本、韓國、菲律賓、新加坡、香港、印度9個國家、17位外賓，2周共4天的年會系列活動，也安排27位講師進行專題演講、病例分享，共吸引超過500位參與者，以及25家廠商參與。

台灣每年超過10萬人罹患癌症，鄭世榮表示，口腔顎面外科治療包括口腔癌、頭頸癌、唾液腺腫瘤等，以及車禍等嚴重外傷，囊括切除、矯正、重建手術，整合整型外科、耳鼻喉科、腫瘤科等多科治療經驗，給予患者全面性照護。口腔顎面外科學會自76年成立，87年成為國內第24個專科，是國內牙科歷史最悠久的專科，近2年接任理事長期間，碰上新冠疫情，也加速學會整合E化設備以及接軌國際。

鄭世榮指出，精準醫療是未來趨勢，個人精準醫療如腫瘤治療，透過基因檢測研發出相對應標靶藥物；臨床手術中，電腦輔助醫療近10年也被廣泛應用於口腔顎面外科；他認為，隨著AI人工智慧崛起，可能出現機器人介入醫療服務，未來醫療人員可能走向更精緻更專業化，也須有具備處理龐大資料庫能力的專家參與。

近年植牙、腫瘤切除、外傷重建手術在電腦輔助下更加精準。口腔顎面外科學會學術教育委員會主委涂曦丰表示，過去進行口腔癌手術時，切除腫瘤的位置多憑醫師經驗，現在透過3D列印於術前模擬能準確切除；導航系統近年也被廣泛應用，若腫瘤部位靠近腦部，或是進入眼眶、大血管附近時，醫師可透過導航即時比對，切除腫瘤也避開危險區域，大幅提升患者手術安全。

切除腫瘤後的重建手術，更攸關患者日後生活品質，涂曦丰舉例，口腔癌治療往往要進行下顎骨切除手術，取患者本身小腿腓骨補回，早期作法多由醫師彎折相似角度，現在透過3D列印，印出符合下巴弧度的下顎骨，於患者小腿腓骨形塑後取下骨皮瓣，吻合神經血管，重建缺損的下顎骨，恢復顏面外觀、牙齒正常咬合及正常咀嚼進食，且電腦輔助下可縮短一半手術時間，不過目前僅部分健保給付，多為自費項目。

口腔顎面外科學會3月11至12日舉辦第19屆第一次會員大會暨第35次學術研討會，邀請來自9個國家專家來台交流。圖／口腔顎面外科學會提供
口腔顎面外科學會3月11至12日舉辦第19屆第一次會員大會暨第35次學術研討會，邀請來自9個國家專家來台交流。圖／口腔顎面外科學會提供
口腔顎面外科學會3月11至12日舉辦第19屆第一次會員大會暨第35次學術研討會，邀請來自9個國家專家來台交流。圖／口腔顎面外科學會提供
口腔顎面外科學會3月11至12日舉辦第19屆第一次會員大會暨第35次學術研討會，邀請來自9個國家專家來台交流。圖／口腔顎面外科學會提供

手術 腫瘤 患者

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