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老婦診所就醫答非所問 及時轉診助失智治療

中央社／ 苗栗縣14日電

苗栗縣88歲老婦為追蹤糖尿病血糖至診所就醫，醫師發現她答非所問，透過分級醫療電子轉診系統，上轉至為恭醫院記憶門診，迅速鑑別診斷出失智症，經藥物治療，病況穩定。

苗栗縣為恭紀念醫院今天透過新聞稿指出，這名婦人平日身體狀況穩定，日前因慢性糖尿病血糖追蹤，由家人陪同至頭份市晟新診所就醫，醫師看診後，發現婦人對話出現答非所問的情形，隨即將婦人轉至院內進行智能測驗、抽血、電腦斷層等檢查，診斷為失智症。

晟新診所院長謝其欣表示，中央健保署推動的分級醫療轉診制度，利用院所之間的電子轉診平台，將個案轉介至上一層級的醫療院所就醫，醫院、診所各司其職，讓病人獲得適切照顧。

謝其欣指出，老婦人在診所評估異常後，透過電子轉診系統，上轉至為恭醫院記憶門診，順利完成相關檢查，經過藥物治療，目前情況恢復良好。

謝其欣說，患者就診期間，雙方醫師還可透過為恭醫院開發的「轉診共照MPC（Mobile Patient Chart）」系統，隨時查詢病人最新相關檢驗數值及影像報告，追蹤個案治療情況，並與醫院神經內科醫師雙向溝通，提供雙主治醫療服務，後續轉介失智共照中心追蹤關懷。

為恭醫院神經內科醫師姜信匡說，失智症是一群症狀組合而成（症候群）的疾病，並非單純正常老化或記憶減退現象，若發現家中長者有記憶力減退、認知功能退化、干擾行為等，應盡早就醫鑑別診斷及治療。

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