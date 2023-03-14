299吃到飽縣市通勤月票比低價？ 交通部：訂價低於3折由地方負擔

中央促進公共運輸使用方案在北北基桃、中彰投苗、南高屏等3個生活圈推出通勤通學月票，中彰投苗規劃市內通勤吃到飽299元、跨區通勤699元，為全國最低價；高雄也傳出市區月票399方案7月起加入台鐵。交通部表示，各縣市月票訂價應以通勤搭乘公共運輸平均支出3至5折為原則，若訂價低於3折票價，差額應由各縣市政府或客運業者負擔。

公路總局表示，3月9日函送地方政府「交通部執行行政院促進公共運輸使用方案補助作業要點(草案)」規範，各縣市月票訂價應以通勤搭乘公共運輸平均支出3至5折為原則，若訂價低於3折票價差額應由各縣市政府或客運業者負擔，地方政府在月票訂價時仍應審慎考量相關財政負擔，後續公路總局也會有審查機制加以把關。

公路總局指出，各縣市所規劃月票方案，地方政府仍應確實依生活圈或縣內通勤民眾旅運行為及使用運具票價加以核算，並符合交通部所訂定補助作業規範，以兼顧減輕民眾負擔及政府財政負擔，讓公共運輸月票措施得以持續推動。

針對部分縣市規劃都市內月票方案運具納入台鐵，衍生訂價合理性及財政負擔，公路總局表示，已於3月8日向各縣市政府說明相關內容及推動方式，各縣市可規劃「都市內通勤月票」及生活圈「城際通勤月票」方案，至於月票方案包含哪些運具原則尊重地方政府規劃，在月票方案的台鐵票價差額均以中央補助90%為原則。