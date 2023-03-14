歐洲商會盼營造友善家庭環境 促女性、退休者重返職場

歐洲商會（ECCT） 友善家庭聯盟（FFA）今天舉辦「2023友善家庭聯盟高峰會」，衛福部次長李麗芬、國家發展委員會副主委施克和發表專題演說，另與企業代表互動，共同探討台灣正面臨的少子化趨勢和相關挑戰，希望尋求可能的解決方案。

剛喜獲第三個兒子的台北市長蔣萬安透過錄影致詞，他表示，台北市針對人口老化及少子化等困境，提出各類補助，包括，從孕期開始的各種檢查、孩童的早期療程等以及生育補助。上任後，對於特殊教育，提供更多資源及擴大預算，並希望營造婦女友善工作環境，以提升生育率。

台灣連續三年人口下降，出生率再創新低，死亡率則為新高，進入「生不如死」階段，預估2025年，台灣65歲以上老年人口占總人口五分之一，成為超高齡社會，必須透過育嬰假、兒童照護，以及更具彈性的工作場域、鼓勵女性及退休人士重回職場，成為這場高峰會的熱議題。

活動開始，由歐洲在台協會主席尹容（Giuseppe Izzo）和歐洲經貿駐台辦事處代表高哲夫處長（Filip Grzegorzewski）致詞，緊接著兩場會議，分別由政府官員和業界專家進行演講，主題包括，人口挑戰、推動家庭友善政策以支持永續人口發展、永續經濟、實現工作與生活平衡、提出勞動法改革建議以創造家庭友善的工作環境等議題。

本次論壇主題為「以ESG中的『S』- 永續人口，永續經濟 -僱主如何發揮影響力並成為典範」，聯盟希望建立合作平台，凝聚各方合作，以應對台灣低出生率、高齡化人口及人才短缺所帶來的挑戰。另外，台灣少子化、人口逐年減少，政府應擬定相關配套措施，打造家庭友善環境，讓民眾敢生、願意生。

共有12家歐洲商會成員企業代表發表「聯合宣言」，承諾打造親子友善工作場所，政府與企業積極推動更有彈性的工作環境，且將勞動部改為人資部，希望讓更多女性、退休人士重回職場。

台灣諾華總裁麥芳蘭（Fran Milnes)在本次高峰中主持座談會，就「企業在創造家庭友善職場之角色」此議題帶領FFA聯盟的各公司領導人進行討論。

此外，麥芳蘭表示，該公司企業文化為全面發揮員工潛能，為此，盡量提供最優質工作環境，讓員工在工作和家庭之間取得平衡，例如，提供「ABW（Activity-Based Working）活動式工作」開放辦公環境，讓員工自主規畫上班時間、地點、空間。

另為讓員工兼顧家庭，安心工作，提供彈性工作，以及優於勞保和業界的尊重性別平等「諾華專屬育嬰假」，共有14週，麥芳蘭說，「這是不分性別，男性和女性都享有專屬於諾華人的福利。」

正因如此，台灣諾華連續三年獲得HR Asia亞洲指標性人力資源獎項「亞洲最佳企業雇主獎」，去年更是榮獲「2022 WeCare最佳關懷員工獎」，全台僅有14家企業榮頒這項殊榮。麥芳蘭表示，這些榮耀獻給所有的同仁，承諾持續打造有感幸福職場。 台灣諾華總裁麥芳蘭（Fran Milnes)在本次高峰中主持座談會，就「企業在創造家庭友善職場之角色」此議題帶領FFA聯盟的各公司領導人進行討論。攝影／記者李樹人 「2023友善家庭聯盟高峰會」今天登場，針對「企業在創造家庭友善職場角色」舉辦座談會，與會專家均建議，應營造更具彈性、友善的工作環境，讓女性及退休人士重返職場。

與會專家（從左至右）包括，歐洲商會人資委員會許修豪聯合主席、歐洲商會友善家庭聯盟會員余慧明、歐洲商會友善家庭聯盟余文慧聯合主席、歐洲商會友善家庭聯盟陳玉芬聯合主席、歐洲商會友善家庭聯盟會員麥芳蘭（Fran Milnes)。攝影／記者李樹人