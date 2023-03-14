代理卻任期最長的林國顯卸任 機場公司低調迎新任董座楊偉甫

疫情解封後，桃園國際機場公司今天（14日）終於擺脫長達三年「代理」董事長的過度情況，而且卸任的代理董事長林國顯竟然是截至目前任期最長的董事長，下午舉行董事長交接典禮，特別地是交接儀式低調且未開放媒體觀禮，新任董事長楊偉甫在交通部常務次長祁文中的監交下，從卸任董事長林國顯手中接下印信。楊偉甫表示，上任後將與同仁一起承擔，積極推動第三航廈、第三跑道等建設，提升旅客服務品質，讓桃園機場持續朝東亞樞紐機場目標前進。

新任董事長楊偉甫表示，感謝林董事長3年來臨危受命克服困難，為機場公司所做的付出和努力，度過疫情難關、克服困難讓第三航廈順利發包，並進入全面啟動階段。在後疫情時代的最重要時刻，桃園機場將迎來許多艱鉅挑戰，他也將與所有夥伴一起努力精進安全管理措施，包括國安、資安、工安及飛安等各面向，同時與旅客、工會、董事會等利害關係人保持溝通，有效提升工作效率及士氣，讓桃園機場上下一條心，使第三航廈跟第三跑道如期如質完成、積極打造綠色機場、提升營運量能與服務績效，把握創造更好成績的關鍵時刻，迎接後疫情時代榮景。

擔任監交人的交通部常務次長祁文中指出，機場公司成立超過12年，感謝第8任林董事長在12年間就貢獻了3年，截至目前是任期最長的董事長，3年來率領經營團隊於疫情期間嚴守國門、積極推動第三航廈等機場重大建設，貢獻值得大家肯定，成功完成階段性任務。機場公司目前進行中的工程都為眾所矚目的旗艦計畫，加上旅客回升，將面臨更多元的挑戰，相信楊董事長豐富的公務資歷與工程經驗，將推動建設如質如期完成，帶領桃園機場成為更發亮的國際機場。

卸任的林國顯表示，謝謝同仁們3年間的協助，他非常感恩。代理機場公司董事長對自己而言是一段意外的歷程，任職期間面臨許多挑戰，但始終相信自助人助天助，於疫情間克服缺工缺料挑戰，推動第三航廈工程順利開工，2021年9月立下首根鋼柱後，到目前已超過1,500根，並感謝楊董事長願意承擔重任，順利達成政府交辦的任務。民航局與機場公司就像兄弟關係，今日自己雖然暫時離開這個團隊，但並沒有特別要離開的感覺，未來大家仍會一起努力，繼續向前大步邁進。