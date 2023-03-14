猛吞止痛藥衍末期慢性腎臟病 退休老師求診保命

65歲國中退休老師因手指關節痠痛，長期服用非類固醇類止痛藥，醫師診斷為風濕性關節炎，且腎功能還退化為末期慢性腎臟病，透過科學中藥治療已脫離腎衰竭風險，腎功能改善，也緩解手指關節痠痛宿疾。

永康奇美醫學中心中醫部主治醫師陳曉瑱今天分享上述特殊案例，陳曉瑱說，患者半年前來求診，以為是長期任教職寫黑板累積的職業病，深入診治後其腎功能從第２期衰退為第４期，且是末期慢性腎臟病，所幸及時醫治。

陳曉瑱說明，類風濕性關節炎治療第一線藥物即為非類固醇性抗炎藥物(NSAIDs)，但消炎止痛藥是造成腎臟損傷原因之一，長期非類固醇消炎止痛藥，可能導致腎臟功能下降。

陳曉瑱說，與大林慈濟醫院研究團隊，從2000年至2012年全國保險資料庫中，檢索出慢性腎病者分析，2712個病例及對照，其中有706個病例和1199個對照，曾接受中草藥治療，證實有服用保腎科學中藥類風濕關節炎病人，會降低5成慢性腎臟病的風險。其研究已獲國際期刊Journal of Multidisciplinary Healthcare刊登。

研究團隊更發現，中藥有8種處方與慢性腎病風險降低有關，包括延胡索、天花粉、葛根、大黃、芍藥甘草湯、加味逍遙散、川芎茶調散和甘露飲，可搭配針灸科學中藥輔助緩解止痛，

她建議，腎絲球過濾率小於60分的類風濕關節炎病人，因有慢性腎病風險，應避開非類固醇止痛藥物治療，而改用傳統免疫調節劑、生物製劑及口服標靶藥。服用中草藥或科學中藥，也須中醫師專業評估與建議。

陳曉瑱表示，國內慢性腎臟病盛行率已超過12%，類風濕關節炎盛行率為約占人口0.4%到1%，目前台灣約10萬名病人，占免疫風濕科門診大宗，可說是「關節炎之王」，女性發生率更是男性的9倍，值得外界注意。