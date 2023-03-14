把握好天氣！白天高溫可望飆破30度 1周連2波東北季風挾雨彈

中央氣象局表示，明天天氣持續穩定回溫，僅東半部地區有局部降雨，好天氣一路會延續至周五，周六、周日東北季風影響，雨區擴大為北部、東半部地區，高溫微降；下周二各地回暖，北部高溫上看27、28度，中南部地區更可達32度，但下周四起鋒面接近，預計再迎來一波東北季風。

氣象預報員葉致均表示，明天天氣持續穩定回溫，僅東半部地區有局部降雨，清晨低溫約16至18度，白天各地高溫約25度，中南部局部內陸及花東縱谷可達30度以上，西半部地區要留意日夜溫差大，好天氣一路會延續至周五，周六、周日東北季風來襲，低溫下降不明顯，北部、東北部地區高溫降為22至23度，中南部地區仍有27、28度，雨區擴大為北部、東半部地區。

葉致均指出，下周一東北季風減弱，雨勢縮減為東半部地區，下周二吹南風，北部高溫上看27、28度，中南部地區更可達32度，下周四起鋒面接近，是否通過要再觀察，預計再迎來一波東北季風為北部、東半部地區帶來雨勢。

他表示，周五西半部、金門及馬租地區會有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。另外，他也說，這幾波東北季風都不會為中南部地區帶來雨勢，3月下旬預計有一波春雨，但規模較小，對中南部地區旱象幫助不大。