快訊

藍軍大和解！「他」出手協調籲團結 鍾東錦撤回對國民黨之訴

嗨翻！長榮海運加發「年中獎金」 每位員工可領62萬元員工酬勞

工作壓力太大？多將領健康亮紅燈 海軍最年輕中將因病調職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把握好天氣！白天高溫可望飆破30度 1周連2波東北季風挾雨彈

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局表示，明天天氣持續穩定回溫，好天氣一路會延續至周五，下周中南部地區高溫更上看32度。圖／本報資料照
中央氣象局表示，明天天氣持續穩定回溫，好天氣一路會延續至周五，下周中南部地區高溫更上看32度。圖／本報資料照

中央氣象局表示，明天天氣持續穩定回溫，僅東半部地區有局部降雨，好天氣一路會延續至周五，周六、周日東北季風影響，雨區擴大為北部、東半部地區，高溫微降；下周二各地回暖，北部高溫上看27、28度，中南部地區更可達32度，但下周四起鋒面接近，預計再迎來一波東北季風。

氣象預報員葉致均表示，明天天氣持續穩定回溫，僅東半部地區有局部降雨，清晨低溫約16至18度，白天各地高溫約25度，中南部局部內陸及花東縱谷可達30度以上，西半部地區要留意日夜溫差大，好天氣一路會延續至周五，周六、周日東北季風來襲，低溫下降不明顯，北部、東北部地區高溫降為22至23度，中南部地區仍有27、28度，雨區擴大為北部、東半部地區。

葉致均指出，下周一東北季風減弱，雨勢縮減為東半部地區，下周二吹南風，北部高溫上看27、28度，中南部地區更可達32度，下周四起鋒面接近，是否通過要再觀察，預計再迎來一波東北季風為北部、東半部地區帶來雨勢。

他表示，周五西半部、金門及馬租地區會有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。另外，他也說，這幾波東北季風都不會為中南部地區帶來雨勢，3月下旬預計有一波春雨，但規模較小，對中南部地區旱象幫助不大。

東北季風 高溫 氣象局

延伸閱讀

風暴來襲！加州搶修堤壩缺口 消防員挨戶喚醒熟睡民眾

香港國際影視展 吸引25國家地區700展商 歷年最多

烏軍反攻後逃進廢棄大樓 俄士兵躲藏6個月後終遭逮捕

美地區銀行股崩跌 成為下一個未爆彈

相關新聞

把握好天氣！白天高溫可望飆破30度 1周連2波東北季風挾雨彈

中央氣象局表示，明天天氣持續穩定回溫，僅東半部地區有局部降雨，好天氣一路會延續至周五，周六、周日東北季風影響，雨區擴大為...

國防部也搶藥 製藥公會：健保逆向砍價市場自然缺藥

缺藥問題繁複，至今全球多藥齊缺。藥師公會理事長黃金舜表示，除考量藥價、健保藥價，台灣藥業產業問題也亟須政府關注。台灣製藥...

「一動作」睫毛整根插進結膜裡 醫行醫20年未見

彰化縣40歲陳姓女子右眼不舒服，越揉越痛，角膜充血，到員林市明明眼科診所檢查，竟是睫毛整根倒插進眼球結膜層，醫師微切開結...

驚！近半數瀕臨洗腎者不知有腎臟病 兩種檢驗揪病因

台灣腎臟病發生率及盛行率高居世界第一，成了「洗腎之島」「尿毒之島」，令人意外的是約半數重度腎臟病者不知罹患腎臟病，衛福部彰...

為何近一成台灣人有糖尿病？網直指這原因

上班族好辛苦，吃飽飯就想點一杯外送手搖飲，當作一天「小確幸」。你也是這樣過每一天嗎？有網友在ptt八卦版問：「台灣糖尿病人口高達11%怎麼辦到的？」，引起熱烈回響。

桃園出現首例腸病毒71型 4歲女童染疫症狀曝光

桃園市平鎮區近期出現今年首例腸病毒71型輕症病例，該名女童一度出現發燒、嘴巴出疹、口腔潰爛等情形，所幸經住院治療後症狀已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦