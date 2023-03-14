快訊

染指多名體操女學員爆台版#MeToo 淫教練被關2周病死相驗結果出爐

矽谷銀行倒閉震撼新創圈 台創業家奔波領錢：提到雙手都在發抖

目標年徵4800人！大客車駕駛補助出爐 每人最高領13萬7

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
客運業駕駛缺工問題嚴重，公路總局營業大客車駕駛補助方案今獲交通部核定，目標協助招募3千名遊覽車、1800名客運駕駛。本報資料照片
客運業駕駛缺工問題嚴重，公路總局營業大客車駕駛補助方案今獲交通部核定，目標協助招募3千名遊覽車、1800名客運駕駛。本報資料照片

客運業駕駛缺工問題嚴重，公路總局今年2月底將營業大客車駕駛補助方案送至交通部，總經費3.4億元，分為教育訓練、生活津貼、穩定就業獎金等3大類，每人最高可領13萬7273元，較去年新增遊覽車駕駛訓練補助項目，今已獲交通部核定，最快這周公布要點開放申請，目標協助招募3千名遊覽車、1800名客運駕駛。

公路總局規劃營業大客車駕駛補助對象為公路、市區汽車客運業及遊覽車客運業，雇用於補助要點發布日前1個月內未擔任營業大客車、營業遊覽大客車、營業交通大客車、自用大客車駕駛即可申請。原定今年3月1日至明年2月29日推出，交通部今核定方案，預計最快這周公布實施，3月1日起符合資格者也可回溯，若超出名額可再追加預算。

公路總局表示，在教育訓練部分，原持有小型車駕駛執照者，參加小型車逕升大客車駕駛訓練費用以補助1萬4500元為上限；原持有大貨車駕駛執照者，參加大客車駕駛訓練費用以補助1萬3500元為上限；持有職業大客車駕駛執照者(新增含遊覽車駕駛)，參加乙類營業大客車駕駛人專業訓練費用以補助2萬7365元為上限；持有職業大客車駕駛執照，且具備受僱於公路、市區汽車客運業或其他駕駛大客車等1年以上實際經歷者(新增含遊覽車駕駛)，補助參加甲類營業大客車駕駛人專業訓練費用，每人以5萬923元為上限。

公路總局指出，受訓期間生活津貼補助部分，每天可領850元，小型車升大客車駕駛訓練以56天為上限，最多可領到4萬7600元；大貨車駕照參加大客車駕駛訓練以35日為上限，最高可領2萬9750元；乙類營業大客車駕駛人專業訓練以16日為上限，最高1萬3600元；甲類營業大客車駕駛人專業訓練以31日為上限，最高2萬6350元，補助費用由業者與公路總局各出一半。

公路總局表示，在穩定就業獎金方案，就業滿3個月可領1萬5000元補助，後續每滿1個月可再領5000元，每人以6萬元為上限。

遊覽車 交通部

延伸閱讀

韓國旅遊團歡喜來台 遊覽車到桃園卻卡這 警當場拆了它

預防石虎路殺 公路總局完成苗縣第二套路殺預警系統

提升三峽行人安全 公路總局1.5億拓寬700公尺道路

2022遊覽車客運業評鑑出爐 17家不列等、優等數量砍半

相關新聞

國防部也搶藥 製藥公會：健保逆向砍價市場自然缺藥

缺藥問題繁複，至今全球多藥齊缺。藥師公會理事長黃金舜表示，除考量藥價、健保藥價，台灣藥業產業問題也亟須政府關注。台灣製藥...

「一動作」睫毛整根插進結膜裡 醫行醫20年未見

彰化縣40歲陳姓女子右眼不舒服，越揉越痛，角膜充血，到員林市明明眼科診所檢查，竟是睫毛整根倒插進眼球結膜層，醫師微切開結...

驚！近半數瀕臨洗腎者不知有腎臟病 兩種檢驗揪病因

台灣腎臟病發生率及盛行率高居世界第一，成了「洗腎之島」「尿毒之島」，令人意外的是約半數重度腎臟病者不知罹患腎臟病，衛福部彰...

為何近一成台灣人有糖尿病？網直指這原因

上班族好辛苦，吃飽飯就想點一杯外送手搖飲，當作一天「小確幸」。你也是這樣過每一天嗎？有網友在ptt八卦版問：「台灣糖尿病人口高達11%怎麼辦到的？」，引起熱烈回響。

人行道上最大的阻礙是它！台灣為何蓋不了像樣的人行道

不只拆掉不必要的道路設施，在人行道上最大的阻礙還有變電箱。變電箱可能整併、減量，也可能移至中央分隔島、公園等空地，甚至變成公共藝術的一角；若無遷移空間，至少讓電箱轉向90度，擴增行人空間。

目標年徵4800人！大客車駕駛補助出爐 每人最高領13萬7

客運業駕駛缺工問題嚴重，公路總局今年2月底將營業大客車駕駛補助方案送至交通部，總經費3.4億元，分為教育訓練、生活津貼、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦