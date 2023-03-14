目標年徵4800人！大客車駕駛補助出爐 每人最高領13萬7

客運業駕駛缺工問題嚴重，公路總局今年2月底將營業大客車駕駛補助方案送至交通部，總經費3.4億元，分為教育訓練、生活津貼、穩定就業獎金等3大類，每人最高可領13萬7273元，較去年新增遊覽車駕駛訓練補助項目，今已獲交通部核定，最快這周公布要點開放申請，目標協助招募3千名遊覽車、1800名客運駕駛。

公路總局規劃營業大客車駕駛補助對象為公路、市區汽車客運業及遊覽車客運業，雇用於補助要點發布日前1個月內未擔任營業大客車、營業遊覽大客車、營業交通大客車、自用大客車駕駛即可申請。原定今年3月1日至明年2月29日推出，交通部今核定方案，預計最快這周公布實施，3月1日起符合資格者也可回溯，若超出名額可再追加預算。

公路總局表示，在教育訓練部分，原持有小型車駕駛執照者，參加小型車逕升大客車駕駛訓練費用以補助1萬4500元為上限；原持有大貨車駕駛執照者，參加大客車駕駛訓練費用以補助1萬3500元為上限；持有職業大客車駕駛執照者(新增含遊覽車駕駛)，參加乙類營業大客車駕駛人專業訓練費用以補助2萬7365元為上限；持有職業大客車駕駛執照，且具備受僱於公路、市區汽車客運業或其他駕駛大客車等1年以上實際經歷者(新增含遊覽車駕駛)，補助參加甲類營業大客車駕駛人專業訓練費用，每人以5萬923元為上限。

公路總局指出，受訓期間生活津貼補助部分，每天可領850元，小型車升大客車駕駛訓練以56天為上限，最多可領到4萬7600元；大貨車駕照參加大客車駕駛訓練以35日為上限，最高可領2萬9750元；乙類營業大客車駕駛人專業訓練以16日為上限，最高1萬3600元；甲類營業大客車駕駛人專業訓練以31日為上限，最高2萬6350元，補助費用由業者與公路總局各出一半。

公路總局表示，在穩定就業獎金方案，就業滿3個月可領1萬5000元補助，後續每滿1個月可再領5000元，每人以6萬元為上限。