器捐遺愛人間 男腦死家屬捐出眼角膜和皮膚

吳先生昏倒後被緊急送醫，發現其中1條心血管100%阻塞，經搶救呈腦死，僅靠維生器輔助呼吸心跳。為遺愛人間，吳爸爸捐出兒子眼角膜和皮膚，在花蓮慈濟醫院圓滿助人心願。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，49歲吳先生家中昏倒，救護車送至醫院急診室後很快轉往心導管室，由心臟內科醫師朱新凱採氣球擴張術置放支架，打通阻塞血管。

醫療團隊把所有能治療的藥物跟維生機器都用上了，可惜在觀察幾個小時後，吳先生狀況並無好轉。經朱新凱向家屬說明病情時，沒想到一直沉默鎮定的吳爸爸突然主動詢問，是否可以替兒子捐贈器官，並強調「希望能用的都捐」。

原來年過7旬的吳爸爸曾在其他醫院擔任過醫療志工，受訓時接受過器官捐贈相關知識，對於器捐流程和內容都有所瞭解，認為這是讓孩子的生命以另種方式延續下去方式，也很快的簽下捐贈同意書。

器官捐贈協調師周桂君表示，能在瞭解後主動向醫護人員提出為家人做捐贈，這是打從心底認同這件事才能做到的，令人非常感動，很感恩吳爸爸的大愛。

吳先生的妻子最初得知先生狀況不佳一度情緒潰堤，完全無法說出一句話，而吳爸爸雖然始終看起來冷靜，但社工師還是發現在爸爸說出要器捐之後，表達想要回家休息，且原本打算直到捐贈手術開始前都不再出現。社工師曾惠欣體貼家屬不願意被其他醫療人員聯絡的想法，自己作為唯一聯絡窗口，不間斷給予家屬溫暖關懷。

由於病人在急救過程中有數次電擊，肝臟受到損傷，已不適合捐贈，加上到院後已無法自行排尿，不能捐贈腎臟，最終器捐中心團隊判定吳先生能夠捐出眼角膜和皮膚組織。

吳妻說，丈夫平時很在意外表，所以也擔心捐贈完後變得不好看，但在眼科與整形外科的神醫妙手，以及手術室護理師貼心的大體護理化妝技術下，吳先生最後容貌十分安詳；家屬看過後也放下了心中大石頭，最後在手術室門口接受醫療團隊的祝禱及感恩致意後一起送吳先生離開。

花蓮慈濟醫院說明，依器官捐贈移植登錄中心公布資料，統計至今年3月14日，全台有效等候接受器官移植病人總數達1萬多人。其中，等待腎臟有8100人、眼角膜1257人、肝臟999人、心臟227人、肺臟104人、胰臟86人、腸9人。