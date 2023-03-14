國防部也搶藥 製藥公會：健保逆向砍價市場自然缺藥

缺藥問題繁複，至今全球多藥齊缺。藥師公會理事長黃金舜表示，除考量藥價、健保藥價，台灣藥業產業問題也亟須政府關注。台灣製藥工業同業公會表示，這幾年製藥成本上漲，健保卻逆向砍價，許多產品自然退出市場；同時，國防部也早在去年烏俄戰爭開打時，要求藥廠提供戰備藥品從１個月，提升到１年，藥廠直呼吃不消。

台灣製藥工業同業公會秘書長蘇美惠表示，醫院通常大量採購藥品，有時效期不滿8個月就會被「退貨」，無法確保醫院倉儲、物流系統是否溫度、濕度符合規範，因此依PIC/GMP標準，退貨藥品均須銷燬，造成大量浪費。

蘇美惠說，不過，由於目前多款藥品缺貨，醫院針對缺藥品項不大會退貨，但還是希望政府呼籲醫院，不要搶貨、囤貨，最多以去年度當月份的1.1倍量穩定採購，才能讓大家都有藥可用。

全球在原料藥受烏俄戰爭影響，多少都出現短缺情形。蘇東茂說，藥廠都努力新增原料來源，目前藥廠安全準備庫存量均提高（一般製劑3至4個月、原物料4至6個月）；但取得成本不斷提高，卻又受到藥價法規的限制，若都要等到缺貨藥才不砍價，未來缺藥品項只會愈來愈多，應重新檢視「地板價」品項等，才能打造較好的供應鏈及產業。

老牌原料藥大廠旭富製藥董事長翁維駿則表示，缺藥種類繁雜，並非全面藥品受到衝擊，旭富大宗的精神疾患、中樞神經用藥基本無礙；但缺藥是全球性的狀況，推估是中國疫情封控等綜合因素影響，雖然印度是學名藥大國，但原料藥照樣得依賴中國。

蘇東茂說，去年烏俄戰爭爆發時，國防部也在搶藥，承平時期戰備藥品備載量為1個月，但國防部當時要求藥廠增加供應量，直接拉高到1年的安全存量；但藥廠產能實在供不應求，幾番商談後，才降低為2個月安全供應量，整體國防多項藥品備載量仍無法滿足一年存量。蘇美惠也透露，捷克日前也向台灣求購抗生素，但目前尚未討論出定案。

「全民健康保險費用分配比率目標制（DET）」除了疫情的兩年未動外，年年都砍藥價，但蘇東茂表示，諸多藥品費用成長率，遠遠大於DET的預定目標成長率，常常是成本漲，但藥價反跌的違反市場機制的價格，不敷成本之藥品自然不做了，造成缺藥危機。