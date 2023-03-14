「一動作」睫毛整根插進結膜裡 醫行醫20年未見

彰化縣40歲陳姓女子右眼不舒服，越揉越痛，角膜充血，到員林市明明眼科診所檢查，竟是睫毛整根倒插進眼球結膜層，醫師微切開結膜拉出睫毛，陳女暫成「獨眼鳳」數日後已康復。

陳女右眼不舒服兩天，越揉越痛，點眼藥都沒用，整個眼睛都紅了。她到眼科求診，醫師發現她右眼結膜有一根睫毛，研判陳女的睫毛倒插眼睛造成痛癢，不自覺揉眼睛，沒想到「一個角度剛好斜插」進入結膜，結膜透明，醫師用肉眼就能看見結膜裡有一根睫毛。

陳女的睫毛幸好沒傷害眼球，醫師在她的結膜微切一個切口緩緩拉出睫毛，治療後給敷上紗布和蓋眼罩。陳女成為「獨眼鳳」，醫師勸告只有一個眼睛目測距離，盡量不要從事危險性較高的活動，後來回診檢查已康復也沒影響視力。

明明眼科醫師黃偉成今天表示，行醫20年第一次遇到這種案例，如果民眾發生睫毛掉進眼睛裡或睫毛倒插，最好使用生理食鹽水等液體大量沖洗直到睫毛掉出來，千萬不要用力揉眼睛。